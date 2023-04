Covid, per la prima volta da febbraio 2020 nessun eccesso di mortalità in Ue

Gli indicatori hanno testimoniato una riduzione della mortalità da Covid in Europa: non accadeva da circa 3 anni

Per la prima volta da febbraio 2020, mese in cui venne rilevata la circolazione del Sars-CoV-2 in Lombardia e Veneto, nell’Ue non si è registrato un eccesso di mortalità. L’indicatore, informa Eurostat, è sceso al di sotto del valore di riferimento (il numero medio di decessi per lo stesso periodo nel 2016-2019), a -2% nel febbraio 2023.

I dati confermano la discesa dei contagi da Covid in tutta Europa

Il tasso di mortalità in eccesso era dell’8% nel febbraio 2022 (39mila decessi aggiuntivi), del 6% nel febbraio 2021 (26mila decessi in eccesso) e di circa -3% nel febbraio 2020. Il tasso di mortalità in eccesso è rimasto comunque elevato nell’ultimo trimestre del 2022, raggiungendo +12% in ottobre, +9% in novembre e +19% in dicembre, il valore più alto registrato nel 2022. Il mese di gennaio 2023 ha registrato un calo significativo, a +3%, rispetto al mese precedente.

La mortalità in eccesso ha continuato a scendere, fino al valore negativo di febbraio.