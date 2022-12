Covid, Pregliasco “Stop Green pass ma pronti a nuovi scenari”

"Opportuno immaginare e pianificare, almeno dal punto di vista teorico, eventuali irrigidimenti", ha detto il virologo

“L’eliminazione degli utilizzi residui del Green pass ci sta, come step di un percorso di normalizzazione che oggi è giustificato dall’attuale fase epidemiologica” Covid “e che speriamo di poter mantenere anche in futuro”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, commentando gli emendamenti in materia approvati ieri in Senato.

A mio avviso, però, è opportuno immaginare e pianificare, almeno dal punto di vista teorico, eventuali irrigidimenti” delle misure contro Sars-CoV-2 “qualora dovesse delinearsi di nuovo un quadro preoccupante. Naturalmente è auspicabile che ciò non accada, ma in caso contrario dovremo farci trovare pronti”.