Credit Agricole, in Italia utile netto aggregato di 375 mln, +44%

Il Gruppo Crédit Agricole in Italia annuncia di aver registrato nel primo trimestre del 2023 un risultato netto aggregato di 375 milioni di euro, in crescita del 44% rispetto allo stesso periodo del 2022, di cui 299 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole. Il totale dei finanziamenti all`economia è stato pari a 96 miliardi di euro e una raccolta totale pari a 324 miliardi di euro, si legge in una nota.

Il solo Credit Agricole Italia ha registrato un utile netto consolidato di 208 milioni di euro (+65% annuo), con un aumento dei proventi del 21,3%, sostenuti dalla performance del margine di interesse (+46,6%). L`aumento dei ricavi e la stabilità dei costi hanno sostenuto il significativo aumento del risultato della gestione operativa (+52,6% annuo), che porta il cost income al 48,7%, in miglioramento.

Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 16.500 collaboratori e circa 5,3 milioni di clienti grazie ad un gruppo composto, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).

Nel primi tre mesi il gruppo Crédit Agricole ha ottenuto un utile netto reported di 1,669 miliardi di euro, con ricavi pari a 8,927 miliardi di euro.