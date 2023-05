Credono di avere adottato bimba ucraina, poi scoprono la truffa: è una donna nana

Dopo 13 anni di processo, i genitori adottivi sono stati assolti dall'accusa di abbandono di minore.

Sembra una barzelletta o una delle tante storie fake che circolano sul web e invece è tutto vero. Michael e Kristine Barnett, una coppia britannica, credeva di avere adottato una bimba di sei anni ucraina per poi fare l’incredibile scoperta. In realtà, la piccoletta era infatti tutto fuorchè una dolce bambina. Inquietante l’episodio che ha fatto cadere gli ultimi dubbi: i genitori adottivi l’hanno infatti trovata mentre leggeva la Bibbia, e alla domanda su cosa stesse facendo la risposta è stata raggelante: “Sto cercando di sbarazzarmi dei cattivi pensieri».

Assolti

Dopo averla abbandonata in un orfanotrofio (la vicenda risale a una decina di anni fa), oggi dopo 13 anni di processo, Michael e Kristine Barnett, sono stati assolti dall’accusa di abbandono di minore. I due, infatti, si trasferirono in Canada e decisero non portare con loro, Natalie Grace.