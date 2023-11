Crescono appalti pubblici in Sicilia, Bankitalia: “Gare per oltre 5 mld in primi 8 mesi”

"Nel comparto delle opere pubbliche è proseguito l’incremento sia del numero sia soprattutto dell’importo dei bandi per lavori in regione".

“Nel comparto delle opere pubbliche è proseguito l’incremento sia del numero sia soprattutto dell’importo dei bandi per lavori in regione: secondo i dati dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) Sicilia, nei primi otto mesi dell’anno il valore delle gare ha superato i cinque miliardi, oltre un terzo in più rispetto al corrispondente periodo del 2022, a fronte di un numero di bandi superiore del 17 per cento circa”. E’ quanto si legge nel rapporto ‘L’economia della Sicilia – Aggiornamento congiunturale’, redatto dalla Banca di Italia e presentato oggi nel capoluogo siciliano.

Nello stesso periodo, secondo l’Ance, sono stati aggiudicati bandi per un valore di poco inferiore al 40 per cento di quelli pubblicati lo scorso anno quando si era raggiunta una cifra molto elevata nel confronto storico (10,6 miliardi), anche per via degli interventi derivanti dal Pnrr. Su questo fronte alla data del 10 ottobre risultavano assegnati a soggetti attuatori pubblici per progetti da realizzare nel territorio siciliano 12,6 miliardi, pari a 2.609 euro pro capite. Per quasi il 37 per cento delle risorse finora assegnate la responsabilità di gestione fa capo a operatori nazionali (enti pubblici e società partecipate); tra le amministrazioni locali il ruolo di maggiore rilievo spetta ai Comuni, competenti per il 25 per cento degli importi.