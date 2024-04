Crisi idrica, le contromisure per salvaguardare le aziende agricole e zootecniche

Garantiti quantitativi minimi necessari all’irrigazione di soccorso per la vita degli impianti

La siccità prolungata è ormai una regola per la Sicilia, ma le aziende agricole e zootecniche necessitano di un quantitativo minimo di acqua che permetta la sussistenza degli allevamenti e l’irrigazione di soccorso che garantisca la vita degli impianti. Con questo obiettivo, il dipartimento regionale dell’autorità di bacino del distretto idrografico Sicilia ha deciso di intervenire, adottando misure urgenti di semplificazione per il superamento dell’aggravamento della severità idrica: “Non sono subordinati al rilascio dell’autorizzazione idraulica unica – si legge nel decreto, a firma del segretario generale Leonardo Santoro – gli interventi che interessano alvei di corsi d’acqua pubblica, da eseguirsi da parte di dipartimenti regionali, dei Comuni, delle unioni dei Comuni, dei Liberi consorzi comunali, delle Città metropolitane e dei consorzi di bonifica, limitatamente alle opere provvisorie di presa per la derivazione ed il prelievo di acqua, per la durata limitata alla permanenza nello stato di severità idrica elevata attestata”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Sicilia, la vita degli allevamenti è in pericolo

La decisione nasce a seguito della pubblicazione del decreto del presidente della Regione n. 510/Gab del 2 febbraio scorso, con il quale viene istituita l’unità di crisi presso l’assessorato all’Agricoltura, per lo sviluppo rurale e per la pesca mediterranea, che definisce quali siano le possibili deroghe per il superamento dello stato di crisi, tra cui le prescrizioni contenute nel decreto del segretario generale n.187 del 23 giugno 2022. Questi interventi devono essere destinati all’approvvigionamento idrico delle aziende zootecniche di un quantitativo di acqua sufficiente alla sussistenza degli allevamenti e delle aziende agricole di quantitativi minimi necessari all’irrigazione di soccorso. Vanno comunque applicate le procedure previste dall’autorizzazione idraulica unica, con in aggiunta ulteriori accorgimenti: i lavori devono essere realizzati esclusivamente durante il periodo di magra del corso d’acqua, sul fondo alveo deve essere realizzato un dispositivo di protezione dall’erosione e dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso degli impluvi naturali.

Agli enti locali la decisione di agire per preservare gli armenti

Gli enti interessati dovranno nominare un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l’indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal dipartimento regionale di Protezione civile o quando vengono dettati avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio meteorologico dell’aeronautica militare. Ancora, dovrà essere redatto il piano di manutenzione e gestione delle opere, per garantire il regolare deflusso delle acque e le opere di presa non dovranno costituire un danno all’equilibrio idrico e geomorfologico del corso d’acqua. Entro un mese dalla cessazione della criticità, le opere dovranno essere rimosse, dandone comunicazione all’autorità di bacino.