Cristiano Ronaldo e Leo Messi insieme: lo scatto fa impazzire i fan

Louis Vuitton, noto marchio di moda, ha immortalato insieme Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: la fotografia fa impazzire milioni di fan

Uno scatto storico, che raffigura i due più grandi calciatori al mondo degli ultimi 20 anni. I due eterni rivali, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, sono apparsi insieme in foto, a un giorno dal via dei Mondiali in Qatar.

Ad unire i due super campioni c’ha pensato il noto marchio di moda “Louis Vuitton”, che ha immortalato i due uno di fronte all’altro durante una partita a scacchi giocata sopra una valigia griffata LV.

E’ bastato questo per mandare letteralmente in estasi centinaia di milioni di fan, indipendentemente dall’essere tifosi dell’uno o dell’altro.

“La miglior foto di sempre”, “GOATS”, “Vi amiamo” i commenti più diffusi su tutte le piattaforme social più importanti.

Anche la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, ha ripostato l’immagine sul suo profilo Instagram con un commento che lascia poco spazio all’immaginazione “Iconic”.

Per i due fenomeni quello che sta per iniziare sarà l’ultimo Mondiale della carriera.

Tutti gli appassionati di calcio sognano una finale tra loro, ma c’è anche chi vorrebbe vederli giocare insieme nella stessa squadra.

Chissà che, data la crisi tra lo United e CR7, ciò non possa divenire realtà al Paris Saint-Germain.

Intanto, però, il mondo intero si gode la “foto del secolo”.