Cristiano Ronaldo “re” su Instagram, oltre 500 milioni di follower: nessuno come lui

Alle spalle del nazionale portoghese, lontano dal primo posto, c'è l'argentino Lionel Messi con 376 milioni

Cristiano Ronaldo leader indiscusso nella classifica delle persone con il più alto numero di follower sulla piattaforma social Instagram. Il fuoriclasse ex Juventus, in attesa dell’esordio del Portogallo al Mondiale in Qatar, si gode lo speciale primato.

Ronaldo ha sfondato il tetto dei 500 milioni collegati al suo account su Instagram e si conferma al primo posto nella classifica “Top10 Instagram worldwide”. Alle spalle del nazionale portoghese, lontanissimo dal primo posto, c’e’ un altro grande campione di calcio, l’argentino Lionel Messi con 376 milioni di follower. L’attaccante in forza al Paris Saint Germain non ha iniziato bene il Mondiale. La selezione sudamericana è stata sconfitta all’esordio dalla Arabia Saudita.

Terzo posto per Kylie Jenner, star della tv e modella con 372 milioni di follower, davanti all’attrice Selena Gomez (357 milioni), l’attore di action-movie Dwayne Johnson (347). Scorrendo la speciale classifica troviamo la cantante Ariana Grande (339), l’attrice e imprenditrice Kim Kardashian (333), la cantante Beyoncé (282).

Nono posto per Khloé Kardashian (sorella di Kim, con 280 milioni). Chiude la top ten il cantante canadese Justin Bieber con 264 milioni di fan. Il primo degli italiani è l’influencer e tiktoker Khaby Lame, al quarantaduesimo posto con con 80.4 milioni di follower.