Crolla un ponteggio di un grattacielo: il video del disastro

Momenti di paura a Milano. In via Borsa era stata montata un’impalcatura per lavori di manutenzione da compiere sulle facciate di un grattacielo. Ai primi segnali di cedimento gli operai che stavano lavorando hanno lanciato l’allarme e sono scesi. Dopo pochi minuti la struttura si è prima piegata e poi si è spezzata, rovinando fragorosamente a terra. La zona era stata messa in sicurezza e nessuno stava transitando nelle vicinanze. L’incidente avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. (Rai News)