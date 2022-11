Da “Ghost” a “Soldato Jane”, Demi Moore compie 60 anni: icona del cinema anni ’90

Considerata una delle più grandi sex symbol degli anni novanta, Moore è divenuta celebre proprio per alcuni film di quel decennio

Demi Moore compie 60 anni: traguardo importante per la splendida icona del cinema anni ‘90. L’attrice statunitense ha intepretati dei film cult come “Ghost”, “Soldato Jane”, “Striptease” e “Proposta indecente” solo per citarne alcuni.

Considerata una delle più grandi sex symbol degli anni novanta, Moore è divenuta celebre proprio per alcuni film di quel decennio ed è anche nota per il passato matrimonio con un’altra superstar hollywoodiana, Bruce Willis, insieme al quale è stata fondatrice della rinomata catena internazionale di locali Planet Hollywood.

Dal 1997 ha ridotto la sua presenza sui set cinematografici, prendendo però parte alla commedia comica Harry a pezzi di Woody Allen (1997) e Passion of Mind di Alain Berliner (1999). Come produttrice, ha finanziato tutti i film di Austin Powers, interpretati dal comico anglo-canadese Mike Myers.

Nel 2003 è tornata sul grande schermo con la commedia commerciale Charlie’s Angels – Più che mai di Joseph McGinty Nichol, in cui ha recitato al fianco di dive come Lucy Liu, Drew Barrymore e Cameron Diaz. Nell’estate 2010 ha preso parte alle riprese del remake di un film francese dal titolo LOL – Pazza del mio migliore amico.

A 18 anni ha sposato il musicista Freddy Moore, da cui ha divorziato nel 1985, mantenendone però il cognome. Dal 1987 al 2000 è stata sposata con l’attore Bruce Willis. Dal matrimonio sono nate le figlie Rumer Glenn, Scout e Tallulah. Nel settembre 2005 ha sposato l’attore Ashton Kutcher. Dopo la separazione annunciata nel novembre 2011, la coppia ha divorziato nel 2013.