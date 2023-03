Sanità, parte la corsa dei manager: dall’assessora ai direttori in cerca di conferma I NOMI

I nominativi da cui verranno fuori le nomine sono già in un lungo elenco. E non mancano sorprese e certezze. Ecco l'iter che porterà alla scelta.

C’è anche il nome dell’attuale assessore al Turismo, quello di tanti manager in carica o che hanno rivestito quel ruolo nel recente passato. Manca, invece, il nominativo di chi ha deciso di tirarsi fuori da quella corsa: “Cambiare fa bene”, racconta qualche manager.

Procede speditamente la selezione per la nomina dei direttori generali avviata dallo scorso governo regionale ma slittata proprio a causa delle elezioni di settembre. Adesso l’assessorato alla Salute ha raccolto le istanze dei manager e ne verificherà l’ammissibilità alle procedure concorsuali valide per le 18 aziende sanitarie pubbliche siciliane. Il requisito inderogabile per l’ammissione è l’iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Sistema Sanitaria Nazionale, pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

La nomina

Sarà in seguito alla delibera della giunta regionale e del parere della Commissione Salute all’Ars che si procederà con la nomina dei nuovi direttori generali, con decreto del presidente della Regione, Renato Schifani, su proposta dell’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, che nell’ambito della rosa precedentemente sottoposta dalla Commissione regionale individuerà il candidato il cui profilo è maggiormente coerente con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire. Per le nomine dei tre Policlinici servirà anche l’intesa con i rispettivi rettori.

I ricandidati

“Non ho più intenzione di rifarlo, è una scelta legittima e non ho l’ambizione di proseguire in questo percorso – dichiara a Qds Dino Alagna, attuale Commissario Straordinario dell’Asp di Messina –Di base, io penso che sia giusto e necessario avvicendare le persone in questo genere di ruoli, non bisogna cristallizzare sempre le stesse persone, perché un’altra persona può avere anche diverse prospettive e visioni ed essere una scossa necessaria per un determinato ambiente. E anche per se stessi. D’altronde io sono una persona dinamica, ho lavorato in assessorato, sono stato direttore sanitario all’Irccs “Bonino Pulejo”, direttore dell’emergenza-urgenza. È arrivato il momento di aprirmi ad altre nuove avventure”. Oltre ad Alagna non ha ripresentato la sua candidatura Gaetano Sirna, attualmente al Policlinico di Catania, prossimo alla pensione.

I direttori alla ricerca di una conferma

Tutti gli altri attuali Commissari Straordinari delle aziende sanitarie siciliane hanno ripresentato la propria candidatura: Vincenzo Barone (Bonino Pulejo), Giampiero Bonaccorsi (Policlinico di Messina), Alessandro Caltagirone (Asp di Caltanissetta), Roberto Colletti (Arnas Civico), Fabrizio De Nicola (Arnas Garibaldi), Daniela Faraoni (Asp di Palermo), Salvatore Lucio Ficarra (Asp di Siracusa), Alberto Firenze (ospedale Papardo), Salvatore Giuffrida (ospedale Cannizzaro), Salvatore Iacolino (Policlinico di Palermo), Francesco Iudica (Asp di Enna), Maurizio Lanza (Asp di Catania), Walter Messina (Villa Sofia-Cervello), Fabrizio Russo (Asp di Ragusa), Vincenzo Spera (Asp di Trapani) e Mario Zappia (Asp di Agrigento).

Le istanze presentate

Tra le altre domande presentate, in totale 102, ci sono anche quelle di Paolo La Paglia, ex direttore dell’Asp di Messina che arrivò allo scontro con l’allora assessore alla salute Ruggero Razza e fu sospeso. Attualmente è tornato al proprio ruolo di primario all’ospedale di Caltanissetta. L’altro ritorno sarebbe quella di Maria Letizia Di Liberti, coinvolta nell’inchiesta di Trapani sui conteggi dei morti per Covid in assessorato, successivamente nominata a capo del dipartimento delle Politiche Sociali. Poi ci sono quelle di Angelo Aliquò che recentemente aveva deciso di lasciare l’Asp di Ragusa a favore di dell’Asl di Frosinone, e di Giuseppe Laganga, andato via qualche anno prima dal Policlinico di Messina per guidare il Maugeri di Pavia.

L’assessora e il capo di gabinetto

Tra le domande presentate figurano anche i nomi di Elvira Amata, attuale assessore regionale al turismo, allo sport e allo spettacolo, e di Ferdinando Croce, a capo del gabinetto dell’ex assessore Razza. Presenti anche le candidature di altri ex dirigenti generali o ex direttori di Asp come è il caso di Gianluca Galati, Salvatore Giglione, Marco Restuccia e Giorgio Giulio Santonocito.

Tutti i nomi

Gli altri manager che hanno presentato la propria candidatura sono: Mario Alparone, Maurizio Aricò, Livio Blasi, Flavio Boraso, Giuseppe Capodieci, Arturo Caranna, Sabrina Cillia, Gaetano Cimò, Filadelfio Cracò, Maria Felicita Crupi, Giuseppe Cuccì, Maria Anna D’Agata, Massimo De Fino, Giuseppe De Filippis, Giuseppe Di Bella, Catena Di Blasi, Francesca Di Gaudio, Giuseppe Drago, Raffaele Elia, Rosario Fresta, Maria Grazia Furnari, Giuseppe Giammanco, Aniello Lanzuise, Antonio Lazzara, Antonio Leonardi, Anselmo Madeddu, Salvatore Madonia, Anna Maria Fausta Marino, Alessandro Calogero Mazzara, Gaetano Migliazzo, Ornella Monasteri, Maurizio Montalbano, Marcello Nucifora, Rosanna Oliva, Joseph Polimeni, Domenico Sindoni, Roberta Volpini e Paolo Zappalà.