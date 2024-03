Daspo a un tifoso del Catania: voleva entrare al Massimino con un fumogeno

Notificato a un tifoso etneo un Daspo in tempo reale. Nello specifico i controlli ad hoc sono nati dopo un fatto avvenuto il 28 gennaio.

Notificato a un tifoso etneo un Daspo in tempo reale. Nello specifico i controlli ad hoc sono nati dopo un fatto avvenuto il 28 gennaio prima di Catania-Monopoli 14 tifosi pugliesi quando furono trovati in possesso di 9 petardi, 5 torce bengala, 2 fumogeni di segnale di soccorso notturno e una latta di segnale fumogeno. A tal proposito vennero emessi altrettanti Daspo. Il Questore catanese quindi per evitare che ci siano recidivi ha predisposto l’impiego di personale specializzato nell’emissione di Daspo contestualmente alla disputa degli incontri.

Daspo per un giovane rossazzurro

Tant’è vero che in occasione di Catania-Monterosi nella zona di “pre-filtraggio” è stato identificato un giovane che nascondeva all’interno del suo zainetto un fumogeno. Il soggetto è stato denunciato dalla Digos e sottoposto a Daspo di un anno. Inoltre è stato vietato da subito l’ingresso allo stadio. Da ieri, data di notifica del provvedimento, e per un anno il ragazzo non potrà assistere a nessuna manifestazione sportiva di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale.