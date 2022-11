Democrazia partecipata, a Palermo approvato regolamento. Dc: “In passato perse molte risorse”

Approvato all’unanimità in Consiglio comunale a Palermo il regolamento sull’utilizzo di somme con forma di democrazia partecipata

“Il regolamento approvato oggi è frutto di un lavoro sinergico tra tutte le forze politiche e tutte le Commissioni consiliari. Finalmente la città si dota di uno strumento importante ed utile e poniamo fine ad una vicenda assurda che ha visto, negli scorsi anni, il Comune di Palermo inadempiente e responsabile di una perdita ingiustificata di somme” queste le parole di Domenico Bonanno, capogruppo della Dc in Consiglio comunale.

“Questa delibera giaceva all’ordine del giorno dal 2018 e la sua mancata approvazione ha comportato una perdita di oltre 1 milione e 800mila euro. La norma infatti impone ai Comuni l’utilizzo di almeno il 2% dei trasferimenti correnti provenienti dalla Regione, in forme di democrazia partecipata. Sin dal nostro insediamento abbiamo posto l’attenzione sul tema, con l’obiettivo di arrivare all’approvazione in tempi rapidi di un regolamento condiviso e immediatamente applicabile con efficacia, obiettivo oggi pienamente raggiunto. Con l’approvazione di questo atto diamo anche un segnale forte alla città nel solco della volontà di coinvolgere cittadini singoli, associazioni, enti e chiunque abbia voglia di contribuire alla rinascita della nostra Palermo con idee concretamente realizzabili e contributi fattivi alle scelte dell’amministrazione attiva. Un ringraziamento – conclude Bonanno – a tutto il Consiglio comunale e a tutte le forze politiche per la collaborazione e lo spirito di condivisione che oggi fa fare alla nostra città un passo avanti importante”.

“Il Comune di Palermo finalmente si dota del regolamento sull’utilizzo di somme con forme di democrazia partecipata. Un primo strumento utile al coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative, un modo per avvicinarli al governo della città con l’obiettivo di arrivare, nel corso del tempo, alla redazione di un vero bilancio partecipato. Un risultato importante per il Consiglio comunale e per la città.”, dichiara Viviana Raja, consigliere comunale della Dc.

“L’intero percorso – aggiunge Salvo Imperiale, consigliere comunale della Dc e presidente della IV Commissione – porta a responsabilizzare i cittadini nell’espressione dei loro bisogni e a comprendere le esigenze dell’intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni. L’approvazione di questo atto importante sancisce l’inizio di un nuovo rapporto tra Amministrazione, Consiglio comunale e cittadini con l’intento di costruire un rapporto nuovo e certamente più virtuoso e proficuo”.