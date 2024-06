Deutsche Bank alla ricerca di nuovo personale, come candidarsi

Numerose opportunità tra il settore degli investimenti la tecnologia

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore bancario, Deutsche Bank, una delle principali istituzioni finanziarie a livello globale, mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Deutsche Bank, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale i profili più ricercati sono i seguenti:

Ruoli nel settore degli investimenti bancari

Ruoli nel settore della gestione patrimoniale

Ruoli nel settore del risk management e compliance

Ruoli nel settore della tecnologia e dell’innovazione

Ruoli nel settore delle operazioni bancarie

Deutsche Bank, i requisiti per lavorare

Formazione ed esperienza

Competenze tecniche

Conoscenza del settore finanziario

Competenze trasversali

Adattabilità e flessibilità

Come candidarsi

Gli aspiranti candidati possono consultare le posizioni aperte presso l’istituto bancario tedesco tramite il portale dedicato alle carriere e alle selezioni.

