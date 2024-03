Differenziata a Caltanissetta, rilevate irregolarità in 30 controlli su 43

CALTANISSETTA – Appena 13 controlli, su 43 complessivi che hanno riguardato la raccolta differenziata nel capoluogo nisseno, sono risultati regolari. Dati poco incoraggianti quelli che emergono dal report inviato dagli agenti della Polizia municipale e di cui Dusty dà conto alla cittadinanza nissena. Ma che rappresentano anche uno stimolo per l’Azienda a fare di più e meglio, nella piena consapevolezza che i controlli sul territorio proseguiranno in maniera continua e costante e che solo attraverso una proficua collaborazione con i cittadini sarà possibile raggiungere ampi margini di miglioramento.

Le verifiche, effettuate in collaborazione con gli operatori Dusty nel periodo che va dall’11 al 16 marzo, hanno riguardato: Via XX Settembre, Via Scoto, Via Saponaro, Via Dante Alighieri, Via Due Fontane, Via degli Orti, Via Tenente Bennardo, Via F. De Roberto, Via De Amicis, Via Napoleone Colajanni, Via Kennedy, Piazza Trento, Via Gorizia, Via Amico Valenti, Via Vespri Siciliani e Via Piedigrotta.