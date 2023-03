Diletta Leotta, prima foto con il pancino sui social dopo l’annuncio

La conduttrice catanese è al settimo cielo: eccola in costume a Dubai dopo la bellissima notizia

Prima foto sui social con il “pancino” per Diletta Leotta.

La conduttrice catanese, volto di Dazn, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram lo scatto che la ritrae felice e sorridente in costume sulla spiaggia di Dubai dopo l’annuncio della gravidanza avvenuto nella giornata di ieri.

“Prima vacanza insieme” la didascalia della bella giornalista etnea, orgogliosa di sfoggiare le sue dolci curve arrotondate in vacanza con il suo Loris Karius, pronto a sua volta a diventare padre.

Nelle storie Instagram, qualche ora prima, aveva già mostrato un assaggio delle sue morbidi forme da futura mamma in una serie di scatti in cui si riprendeva mentre passeggiava sul bagnasciuga mettendo in primo piano il suo décolleté prosperoso per via della dolce attesa.

Ieri l’annuncio della gravidanza da parte di Diletta Leotta e Karius

Diletta Leotta e il portiere del Newcastle hanno annunciato ieri su Instagram di aspettare un bambino.

La coppia ha pubblicato un romantico video con in sottofondo “Fix You” dei Coldplay comunicando la lieta notizia ai propri fans.

“Vi dobbiamo dire una cosa – hanno scritto i due – ma non la sapete già? Tra poco saremo in 3”: migliaia le reactions di amici e seguaci che hanno voluto mandare il proprio affetto e le congratulazioni a Diletta e Karius.