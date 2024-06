Discarica di Lentini, l’avviso improvviso: “Chiusa fino a data da destinarsi”

La denuncia del deputato regionale di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo.

Chiusa a tempo indefinito la discarica Sicula Trasporti di Lentini, in provincia di Siracusa: a darne notizia è il deputato regionale di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo, che diffonde un avviso attivo dal 21 giugno.

La discarica – che è anche l’unico impianto per la gestione dei rifiuti per circa 200 Comuni siciliani – avrebbe quindi chiuso improvvisamente fino a data da destinarsi.

Discarica Sicula Trasporti di Lentini chiusa, cosa succede

“Questa ennesima vergogna si consuma in piena estate, colpendo duramente la metà dei comuni siciliani – aggiunge il deputato ScN che è anche sindaco della cittadina messinese di Roccalumera -. Oltre al danno di dover pagare 400 euro a tonnellata per la frazione indifferenziata, ora si aggiunge la beffa di dover interrompere la raccolta dei rifiuti a partire da domani”.

E continua: “L’attuale governo regionale dimostra ancora una volta la sua inadeguatezza nella gestione dei rifiuti, concentrandosi solo sulla grande operazione dei termovalorizzatori con la gestione commissariale senza risolvere in questi anni la carenza di impianti necessari per il trattamento dei rifiuti, un problema prioritario rispetto ai termovalorizzatori stessi”.

Il deputato di Sud chiama Nord si sta recando all’impianto di Lentini, “visto che il dirigente del dipartimento Acqua e rifiuti, Burgio, non risponde nemmeno al telefono – dice – per avere spiegazioni su quanto sta accadendo. Sembra che la Procura abbia già scritto all’assessorato in merito a questa vicenda. La gestione di acqua e rifiuti in Sicilia è un disastro annunciato per questa estate – conclude -, con la responsabilità diretta di Musumeci e Schifani”.