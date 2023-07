Disservizi sanità in Sicilia, M5S lancia sito web “Sossanità”

Si chiama 'SOSsanitàsiciliana.it' ed è il sito internet lanciato dal M5S che da questa settimana entrerà in attività per raccogliere racconti e lamentele dei siciliani

Si chiama ‘SOSsanitàsiciliana.it’ ed è il sito internet lanciato dal M5S che da questa settimana entrerà in attività per raccogliere racconti e lamentele dei siciliani “per i tanti disservizi che costellano il sistema sanitario regionale sull’orlo del collasso”.

Mercoledì la presentazione all’Ars

“La ormai patologica carenza di medici – affermano dal Movimento – si traduce in attese infinite nei pronto soccorso, liste di attesa lunghissime per visite specialistiche ed esami diagnostici strumentali e disservizi e disagi in corsia”. Il sito sarà presentato mercoledì alle 11 all’Ars alla stampa.