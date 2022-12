“Domenica In”, anticipazioni e ospiti della puntata del 25 dicembre

Per Natale "Domenica In" non va in vacanza e regala agli italiani un altro pomeriggio da vivere in compagnia. Ecco gli ospiti di questa puntata.

La preoccupazione di questi giorni ha lasciato spazio ad una lieta notizia. Fino a qualche ora fa, Mara Venier avrebbe condotto la puntata del 25 dicembre di Domenica In da casa perché risultata positiva al Covid.

Nel pomeriggio di venerdì, invece, la “zia” più amata dai telespettatori ha realizzato una storia su Instagram in cui annunciava di essere negativa. Mara Venier, quindi, presenterà la puntata di Domenica In in onda su Rai Uno a partire dalle ore 14 in studio che è stata registrata proprio venerdì pomeriggio.

Una consolazione importante per la conduttrice che ha avuto problemi di salute per tutta la settimana e che adesso può tirare un sospiro di sollievo.

A differenza di tanti altri programmi, Domenica In non va in vacanza ed entrerà nelle case dei tanti italiani che ancora una volta la sceglieranno. Per i telespettatori sarà una domenica pomeriggio davvero ricca all’insegna dell’ilarità, del divertimento e della voglia di regalare ore spensierate in un giorno di festa.

Domenica In, gli ospiti nel salotto di Mara Venier

Mara Venier intervisterà Iva Zanicchi e Orietta Berti, due artiste amatissime che sono state capaci di sapersi rinnovare tra musica e televisione. Conosciute per le loro voci inconfondibili, oggi Zanicchi e Berti sono protagoniste in programmi super seguiti in Rai e Mediaset.

Iva Zanicchi, infatti, è una delle concorrenti dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci la cui finale è andata in onda venerdì sera. Orietta Berti, invece, dopo la presenza a Che tempo che fa, è opinionista nell’attuale Grande Fratello Vip in onda su Canale 5.

La conduttrice intervisterà entrambe le artiste ripercorrendo le loro vite e mostrando i momenti più importanti delle loro carriere con l’ausilio di filmati, videomessaggi e ricordi delle stesse fino ad arrivare ai giorni nostri, ai loro nuovi ruoli in tv e ai progetti futuri.

Rimanendo in ambito musicale, Bobby Solo delizierà il pubblico di Rai Uno con un medley di canzoni natalizie. A seguire, spazio dedicato al cinema. Christian De Sica presenterà “Natale a tutti i costi”. Il film è disponibile su Netflix e l’attore recita a fianco ad Angela Finocchiaro. Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, invece, racconteranno “Tre di troppo”, il film diretto dallo stesso De Luigi, che arriverà nelle sale dei cinema italiani il prossimo 1° gennaio 2023.

Si prospetta un pomeriggio di Natale da vivere in allegria insieme a Mara Venier, ai suoi ospiti e a quanto accadrà. È possibile vedere Domenica In su Rai Uno e su Rai Play in diretta streaming.