Dalla Sicilia alla Lombardia per trovare i parenti, 70enne scivola sulle scale: è grave

L'anziana era andata a trovare dei parenti per trascorrere la Pasqua con loro, ma è incappata nello spiacevole incidente.

Si era spostata dalla Sicilia alla Lombardia per trascorrere la vacanze pasquali in compagnia della famiglia che vive a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, ma è accaduto l’imponderabile.

Una donna di 70 anni è stata vittima di una brutta caduta dalle scale, riportando una profonda ferita alla testa che le è valso il trasporto in codice rosso in ospedale.

La ricostruzione dell’incidente

L’incidente domestico, così come scrivono i colleghi di Qui Brescia, è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile mentre la donna stava scendendo le scale per raggiungere il seminterrato di un’abitazione.

Improvvisamente, però, l’anziana avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe scivolata rovinando a terra. La vittima dell’incidente è stata soccorsa inizialmente dai parenti, spaventati per la pozza di sangue nella quale è stata ritrovata la 70enne.

Gli stessi hanno poi chiamato aiuto, sollecitando l’intervento dei sanitari del 118 che sono giunti in elisoccorso. La donna si troverebbe attualmente ricoverata in ospedale in gravi condizioni.