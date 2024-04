Si incastra con l’auto tra le sbarre del passaggio a livello e viene travolta dal treno: donna muore sul colpo

Dopo aver disincastrato l'auto dal treno, i vigili del fuoco anno recuperato il corpo senza vita della vittima tra le lamiere.

Una donna a bordo della propria auto è stata travolta da un treno passeggeri nella tarda serata del 23 aprile in prossimità del passaggio a livello di Via Peschiera.

La morte della donna travolta dal treno

L’impatto è stato fatale: la donna travolta dal treno è morta sul colpo. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo l’incidente con tre squadre.

Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e l’autovettura è stata disincastrata dal treno. Purtroppo – spiegano i vigili – il corpo privo di vita di una donna è stato recuperato tra le lamiere. I passeggeri a bordo del convoglio e il macchinista sono illesi.

L’incidente è avvenuto sulla linea ferroviaria Brescia-Bergamo, rimasta chiusa tutta la notte per le operazioni di emergenza. Sono in corso indagini per determinare le cause dell’incidente: la donna, alla guida della sua auto, sarebbe rimasta incastrata tra le sbarre del passaggio a livello mentre il treno si stava avvicinando. Il buio avrebbe impedito al macchinista di vedere l’auto e di fare qualcosa per impedire l’impatto.