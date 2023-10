Donna travolta da scooter a Siracusa, ricoverata in codice rosso

Lanciato l'allarme da alcuni passanti che hanno assistito all'investimento, sul posto sono intervenuti i medici del 118

Una donna è stata investita nel tardo pomeriggio di ieri (6 ottobre) a Siracusa ed è stata ricoverata in gravi condizioni all’Umberto I.

L’impatto

Per cause ancora da chiarire, uno scooter ha travolto la donna mentre passeggiava a piedi in via Lentini. Lanciato l’allarme da alcuni passanti che hanno assistito all’investimento, sul posto sono intervenuti i medici del 118 per dare il primo soccorso alla ferita. Il mezzo a due ruote, intanto, si era dileguato.

Il trasferimento in ospedale

Constatate le condizioni serie della donna, è stato deciso il trasferimento in ospedale in codice rosso. Sul posto presenti gli agenti di polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente.