Siracusa, 45 tratti di costa vietati: stagione balneare a rischio

Ecco quali sono i tratti di costa a Siracusa non balneabili per “motivi di pericolo per la pubblica incolumità”

A Siracusa, la stagione balneare è a rischio. Molti tratti di costa vietati sono “vietati” per rischio crolli. Ad indicare in dettaglio i 45 punti off-limits è un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Siracusa, ripresa e richiamata nel provvedimento di competenza comunale in vista dell’apertura della stagione balneare, che inizia il prossimo 1 maggio 2023.

Quali sono le spiagge off-limits a Siracusa

Dalla Mazzarrona allo Scoglio dei Due Frati, dalla Costa del Sole a Massoliveri, dalla Riviera Dionisio al lungomare Alfeo. E ancora alcuni tratti della Fanusa, di contrada Isola, di Fontane Bianche, Terrauzza.

Perché sono stati chiusi 45 tratti di costa a Siracusa?

Si tratta di zone dove c’è un rischio di crolli e cedimenti, che presentano secondo l’ordinanza elementi di “intrinseca pericolosità” per cui viene apposto il cartello di divieto di balneazione.

Per tutte le altre informazioni e consultare la mappa dettagliata dei divieti, è possibile visitare il sito del ministero della Salute, nella sezione “Portale delle acque“.

Quali sono i tratti di mare e costa accessibili a Siracusa?

Regolarmente balneabili tutti gli altri tratti di mare e di costa ricadenti nel territorio del Comune di Siracusa, come da tabella allegata al Decreto dell’assessorato regionale della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana lo scorso 14 aprile 2023.