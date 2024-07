Disagi globali per banche, aeroporti e servizi informatici: il motivo del guasto

Banche e aeroporti le più colpite, con lo scalo di Berlino bloccato per ore e quello di Sydney tra i primi a riscontrare l'ormai famoso schermo blu. Ma se non è stato compromesso il sistema, cosa è successo nel dettaglio?

Lo schermo del computer che diventa blu e la scritta: “C’è un problema e bisogna aggiornare il pc”. E’ questo il messaggio che milioni e milioni di utenti hanno visto ieri in tutto il mondo e a maggior ragione nelle schermate dei gate degli aeroporti, bloccati a causa del down Microsoft. Ma cosa è successo nel dettaglio?

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Secondo le prime indiscrezioni, non si sarebbe trattato dell’attacco hacker ipotizzato in precedenza, ma di un vero e proprio guasto informatico dalla caratura mondiale che ha mandato in tilt i servizi di tutto il mondo. Da Berlino a Sydney, Roma Fiumicino e gli aeroporti siciliani: ovunque c’è stato qualche disagio ai servizi a causa del down Microsoft, che è stato ripristinato dopo alcune e su cui si indaga con precisione.

Aeroporti bloccati e sistemi informatici guasti in tutto il mondo

Nessun attacco hacker alla base del down Microsoft, un bug informatico che ha mandato in tilt i sistemi telematici di tutto il mondo. Banche e aeroporti le più colpite, con lo scalo di Berlino bloccato per ore e quello di Sydney tra i primi a riscontrare l’ormai famoso schermo blu. Ma se non è stato compromesso il sistema, cosa è successo nel dettaglio?

Secondo i primi accertamenti, il down Microsoft sarebbe stato dovuto a una somma di un duplice problema. Da un lato l’interruzione dei sistemi Microsoft Azure, ovvero un cloud della multinazionale, che si è verificata negli Usa. Dall’altra, un bug presente all’interno di un aggiornamento del CrowdStrike, una piattaforma dedicata alla cyber sicurezza.

Il messaggio della Microsoft dopo il blocco

Dopo qualche ora dal guasto informatico, dall’account X di Microsoft 365 il tanto atteso messaggio di ripristino dei servizi. “I dati indicano che tutte le app e i servizi di Microsoft 365 precedentemente impattati si sono ripresi”. L’azienda ha poi annunciato “una fase di monitoraggio in modo tale che tutto possa essere completamente risolto”.

Down Microsoft, disagi anche in Sicilia tra Catania e Palermo

Il down Microsoft e il conseguente guasto informatico di caratura globale non ha escluso dai disagi anche la Sicilia, con alcuni voli cancellati a Palermo e disservizi a Catania. Proprio lo scalo etneo, nel pieno del guasto dei sistemi informatici dell‘aeroporto, aveva annunciato la possibilità di ostacoli e forti disagi per i passeggeri.