Dramma a Messina, cadavere ritrovato in un parcheggio

Gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto il corpo dopo una segnalazione

Dramma della solitudine a Messina, dove, nella serata di ieri, è stato rinvenuto il cadavere di Marius, un senzatetto di origine polacca all’interno del parcheggio Zaera. Il corpo senza vita è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato dopo la segnalazione di una persona che si era accorta che qualcosa non andava.

Messina, l’uomo era seguito da associazioni di volontariato

L’uomo era da tempo seguito da diverse associazioni di volontariato a Messina e sarebbe morto per cause naturali. Sono in corso delle indagini per risalire alle cause del decesso. A stroncare Marius molto probabilmente è stato un malore, era malato da diverso tempo. I funerali si terranno nel Santuario Nostra Signore di Lourdes dai Frati Minori quando la Procura darà il via libera.

