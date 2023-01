Dramma alla Dakar: spettatore italiano muore travolto da auto

Ennesima tragedia alla Dakar: uno spettatore di origini italiane, appostato dietro una duna nel deserto, è morto travolto da un'auto

Tragedia alla Dakar e, purtroppo, non è la prima volta in questa competizione.

Nel corso della nona tappa, annunciano gli organizzatori della corsa, ha perso la vita uno spettatore di origine italiana.

L’uomo, appostato dietro una duna per seguire la gara, sarebbe stato centrato in pieno da un’auto ed è deceduto durante il trasporto aereo in ospedale

“Uno spettatore di origine italiana che si trovava dietro una duna è rimasto ferito sul tracciato del rally ed è deceduto durante il trasporto aereo “, ha dichiarato Amaury Sport Organization in un comunicato stampa.

Indagini in corso per chiarire la dinamica della tragedia in Dakar

Le autorità del posto hanno già avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto sulla sabbia del deserto in Arabia Saudita.

La Dakar 2023, partita il 31 dicembre dalle rive del Mar Rosso, prevede l’arrivo il 15 gennaio sulla costa orientale a Dammam dopo ben 8 mila km di corsa.