Dramma nel Messinese, auto finisce in un burrone: morto un 55enne

I familiari avevano lanciato l’allarme nella serata di ieri per il mancato rientro del 55enne e questa mattina all’alba erano iniziate le ricerche

Si aggrava il bilancio delle vittime di incidenti stradali in Sicilia, nella giornata odierna.

Un’auto è stata ritrovata oggi, lunedì 27 febbraio, in un burrone sulla strada provinciale 157, tra Longi e Frazzanò, nel Messinese.

All’interno un uomo che è stato trovato morto all’interno.

La ricostruzione

Da quanto si apprende, l’uomo, un 55enne, per cause che saranno al vaglio dei carabinieri è stato trovato a bordo di una Jeep in un burrone sulla Provinciale 157.

Da accertare le cause del sinistro, se l’uomo sia stato vittima di un incidente autonomo oppure se è finito fuori strada per un improvviso malore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Chi è la vittima

I familiari avevano lanciato l’allarme nella serata di ieri per il suo mancato rientro.

La denuncia della scomparsa, oggi l’amara scoperta

Ieri in serata la denuncia di scomparsa di un uomo, Antonio Araga, 55enne di Longi ( Messina): avviate le ricerche, i carabinieri hanno scoperto l’auto dello scomparso in un burrone, lungo la strada che collega Longi a Frazzanò. All’interno, morto, c’era Antonio Araga.

Tre morti oggi sulle strade in Sicilia

Si tratta della terza vittima, a distanza di poche ore, di un incidente stradale in Sicilia. Sempre di oggi, infatti, è la notizia di altri due tragedie sulla strada.

Muore un 42enne a Carlentini

Un terribile scontro tra un’auto e una moto avvenuto in via Morelli a Carlentini (Siracusa) nel pomeriggio di ieri, domenica 26 febbraio, è costato la vita a Dario Greco, 42 anni, titolare insieme al fratello di una panineria. A riportarlo sono i colleghi di SiracusaNews.

Muore un 47enne sulla Ragusa-Mare

Sempre, ieri 26 febbraio, lungo la Strada provinciale 25 Ragusa-Mare, dove si è verificato un incidente stradale mortale. Secondo una prima ricostruzione del sinistro, Faouzi Quazquaza, un uomo 47enne di origini tunisine, sarebbe stato travolto da un’auto in transito in direzione Marina di Ragusa mentre era impegnato ad attraversare la carreggiata all’altezza del chilometro 12, all’altezza del Poggio del Sole Resort.

Il bilancio dei morti sulle strade in Sicilia nel mese di febbraio

Quasi un incidente stradale al giorno, spesso anche mortali. Nel mese di febbraio, le strade siciliane sono state teatro di tragedie che hanno coinvolto molto spesso giovani siciliani. Strade sempre più nel mirino per le condizioni pessime in cui versano, sia che si parli di autostrade che di strade interne dell’isola.