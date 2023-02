Tremendo scontro auto-moto nel Siracusano, Dario Greco muore a soli 42 anni

Nulla da fare per Dario Greco, 42 anni, vittima dell'ennesimo incidente stradale lungo le strade della Sicilia.

Non si arresta la scia di sangue lungo le strade siciliane. Un terribile scontro tra un’auto e una moto avvenuto in via Morelli a Carlentini (Siracusa) nel pomeriggio di ieri, domenica 26 febbraio, è costato la vita a Dario Greco, 42 anni, titolare insieme al fratello di una panineria. A riportarlo sono i colleghi di SiracusaNews.

L’uomo, molto noto nelle località di Carlentini e Lentini, sarebbe stato travolto da un’auto condotta da una donna mentre si trovava in sella alla propria moto.

I soccorsi e il decesso

La vittima è finita a terra ed è stata successivamente trasportata d’urgenza all’ospedale San Marco di Catania in gravi condizioni.

Nel nosocomio etneo Dario Greco è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma i tentativi dei medici si sono rivelati vani, con l‘uomo che è deceduto nel corso della notte a causa delle profondi ferite riportare nel sinistro.

Secondo sinistro mortale in poche ore

Si tratta del secondo incidente mortale che si verifica in Sicilia Sud-Orientale nel corso di poche ore. Sempre ieri, in provincia di Ragusa, Faouzi Quazquaza ha perso la vita in un sinistro avvenuto lungo la Strada provinciale 25.

Nel dettaglio, la vittima sarebbe stata travolta da un’auto in transito dopo essere scesa dalla propria automobile nel tentativo di attraversare la strada. Anche in quel caso si sono rivelati inutili i tentativi di soccorso.