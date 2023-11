Due cani cadono in un pozzo nel Catanese, salvati dai vigili del fuoco

Nonostante la considerevole altezza della caduta, sembra che i due cani non abbiano riportato ferite e sono stati riconsegnati al proprietario

Nella tarda mattinata di ieri (5 novembre) la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Palagonia, insieme a personale del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) inviato dal Comando Provinciale di Catania, ha effettuato il salvataggio di due cani, due setter inglesi di media taglia. Gli aninali erano caduti accidentalmente all’interno di un pozzo naturale, profondo una decina di metri, nelle campagne del Comune di Mineo, in provincia di Catania.

L’intervento di soccorso

Ad effettuare la chiamata di soccorso al Numero Unico per le Emergenza (Iil N.U.E. 112) il padrone dei cani. I vigili del fuoco intervenuti hanno effettuato il complesso recupero degli animali con l’ausilio di un “cavalletto cevedale” e l’utilizzo di un imbrago speciale, appositamente concepito per questo genere di salvataggi. Nonostante la considerevole altezza della caduta, sembra che i due cani non abbiano riportato ferite e sono stati, dunque, riconsegnati al loro proprietario. Presente sul posto anche personale della Polizia Locale del Comune di Mineo e militari del locale Comando dell’Arma dei carabinieri.