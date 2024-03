Ecobonus auto 2024, c’è il decreto: ecco gli incentivi previsti

Si attende la data di partenza

La bozza del decreto che porterà all’avvio dei nuovi Ecobonus per auto, moto e veicoli prevede incentivi da massimo 13.500 euro per chi ha un Isee sotto i 30mila euro, oltre a includere gli avanzi per gli incentivi del 2023. Questi aspetti portano dunque ad un investimento complessivo di 950 milioni. Per il momento non ci sono ancora delle certezze su quella che sarà la data di partenza dei bonus, poiché allo stato attuale il decreto deve essere firmato da Palazzo Chigi, esaminato dalla Corte dei Conti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Inoltre la piattaforma Invitalia-Mimit dovrà essere aggiornata, quindi si prevede un’attesa di almeno un mese per fare la richiesta in modalità telematica e ricevere gli incentivi.

Tuttavia la bozza del decreto contiene già degli elementi importanti, che ci mettono nelle condizioni di comprendere i tipi di bonus che si potranno utilizzare nel mercato delle auto.

Ecobonus auto 2024, la ripartizione

240 milioni per l’acquisto di auto elettriche (emissioni tra 0 e 20 grammi di CO2 per km)

402 milioni per i vecchi modelli con motore termico o ibride full (61-135 grammi CO2/km)

140 milioni per ibride plug-in (fascia 21-60)

53 milioni per veicoli commerciali

50 milioni per noleggio a lungo termine

32,5 milioni per moto, scooter, tricicli e quadricicli

20 milioni per taxi con contributi raddoppiati

10 milioni per l’installazione di impianti a Gpl e metano sulle auto

In assenza di rottamazione il piano del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prevede un contributo di:

6000 euro nella fascia 0-20

4000 euro nella fascia 21-60

Rottamando un Euro 4 si potrà beneficiare di:

9000 euro nella fascia 0-20

5500 euro nella fascia 21-60

1500 nella fascia 61-135

Rottamando con un Euro 3 si passa a

10.000 euro nella fascia 0-20

6000 nella fascia 21-60

2000 nella fascia 61-135

Rottamando con Euro 0,1 o 2 si va da:

11.000 euro nella fascia 0-20

8000 nella fascia 21-60

3000 nella fascia 61-135

Ecobonus auto 2024, c’è anche l’usato

Arriva la conferma di incentivi anche per quanto riguarda le auto usate. Euro 6 con emissioni fino a 160g/km di CO2 e prezzo fino a 25mila euro: l’incentivo per acquistarle è di 2mila euro rottamando un veicolo da Euro 0 a Euro 4.

Per moto, scooter, tricicli e quadricicli elettrici è previsto un contributo del :

30% fino a 3mila euro che sale al 40% (fino a 4mila euro) con rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 3.

Per i modelli non elettrici, fino a Euro 5, previsto invece uno sconto del:

40% fino a 2.500 euro ma solo a condizione che il venditore pratichi una riduzione aggiuntiva di almeno il 5% e che sia rottamato un veicolo da Euro a Euro 3.

Per i veicoli commerciali si va da:

Un minimo di mille euro (sotto 1,5 tonnellate, motore endotermico con rottamazione)

Un massimo di 18mila euro (tra 4,25 e 7,2 tonnellate, elettrico o idrogeno con rottamazione).

Per tutti gli incentivi, le concessionarie riconosceranno direttamente il contributo e lo recupereranno come credito d’imposta.

