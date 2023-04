Elezioni a Catania, prove di ricomposizione a destra

Donzelli (Fdi): “Troveremo la scelta migliore per Catania”. E Tardino (Lega) apre a Razza: “Non c’è alcun veto nei confronti dell’ex assessore regionale”

CATANIA – “Abbiamo ancora qualche giorno di tempo per il candidato sindaco. Il centrodestra sarà unito, saremo compatti e porteremo avanti la migliore proposta possibile per la città di Catania. Ci sono le fasi delle trattative in cui ognuno espone sul tavolo le proprie proposte, tutte di altissimo livello e tutte validissime. Alla fine, ribadisco, troveremo la scelta migliore per questa città”. A provare a ricomporre l’unità del centro-destra catanese è Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo nazionale di Fratelli d’Italia, che ostenta fiducia per una rapida composizione della frattura.

Che passa anzitutto dalla improvvisa candidatura di Valeria Sudano, a quanto pare pronta a defilarsi dalla corsa. “Come già previsto, la Lega in Sicilia si accinge a ritirare la candidatura dell’onorevole Valeria Sudano a sindaco di Catania – afferma Fabio Mancuso, rappresentante Mpa al tavolo del centrodestra – . Errare humanum est. Ora si abbia il buon gusto di non pretendere contropartite (vicesindaco, presidenti, ecc..) e piuttosto si comprenda una volta per tutte che i colpi di mano e gli atti di furbizia non pagano”.

Sulla scelta del candidato è intervenuta ieri anche Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier: “Ho letto di presunti veti e narrative che non corrispondono al vero, quindi preciso che non c’è alcun veto della Lega Salvini Premier nei confronti dell’ex assessore regionale Ruggero Razza. Gli amici di FdI, invece di continuare ad agire scompostamente nei territori, non rispettando gli impegni assunti nel tavolo del centrodestra, come a Licata, unico comune proporzionale nell’agrigentino, dovrebbero risolvere i loro problemi interni, senza attribuire ad altri responsabilità per essere frastagliati in anime e correnti”.

“Piuttosto – aggiunge – si impegnino a proporre alla coalizione un nome valido, all’altezza di quello di Valeria Sudano, già consigliere comunale, deputata Ars, senatrice ed ora deputata alla camera. Nel rispetto di una città del sud importante come Catania, ci siamo impegnati a proporre la migliore candidatura, anche sacrificando dirigenti storici della Lega, come Fabio Cantarella – evidenzia – che ha ricoperto lo stesso incarico di Sergio Parisi, il cui nome sembra circolare da giorni e che i catanesi ritengono debole”. “Senza una valida soluzione su Catania – conclude Tardino – e stante il mancato rispetto delle intese già prese ad opera di altri, mercoledì la Lega non sarà presente al tavolo del centrodestra. Unità e responsabilità devono appartenere a tutti”.