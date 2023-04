Elezioni Catania, l’ex Pd Francesca Raciti si candida con Trantino

L'ex Pd ed Italia Viva ha deciso di schierarsi con il centrodestra e sosterrà il suo candidato sindaco Trantino per le amministrative

Francesca Raciti, ex Pd e Italia Viva ed ex presidente del consiglio comunale a Catania, si candida col centrodestra a sostegno di Enrico Trantino. A dare la certezza di quella che nell’ultimo periodo era una voce insistente è arrivato il volantino elettorale: l’ex fedelissima di Enzo Bianco correrà alle prossime Amministrative etnee nella lista Trantino sindaco.

Raciti è stata già consigliera comunale due volte, dal 2008 al 2018. La prima nel gruppo Con Bianco per Catania, la seconda nel Partito democratico. Nel 2013 è stata scelta come presidente del consiglio comunale, la prima volta di una donna per l’assemblea etnea. Negli ultimi anni Raciti si è avvicinata a Italia Viva, di cui il marito Salvo Nicosia è coordinatore provinciale. Adesso la scelta di passare nella coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco di Fratelli d’Italia Trantino. Come già avvenuto per il partito di Calenda, Azione, che ai piedi dell’Etna ha scelto Trantino, anche Italia Viva potrebbe dunque percorrere la stessa strada. E le due anime dell’ormai estinto Terzo Polo ritrovarsi sotto l’ombrello meloniano.

Un passato non facile per Francesca Raciti

La parabola politica di Raciti ha anche incontrato nel passato degli intoppi. Nel 2016, mentre era presidente del consiglio comunale, fu inserita dalla prefetta Maria Guia Federico in una lista di consiglieri eletti con parentele pericolose. Una verifica nata a seguito delle sollecitazione della commissione regionale Antimafia sul consiglio comunale di Catania e illustrata dalla prefetta davanti alla commissione parlamentare Antimafia nazionale. Carmelo Raciti detto Melo, il padre di Francesca, è stato infatti indicato da alcuni collaboratori di giustizia come imprenditore vicino al clan Santapaola, e in particolare al boss Maurizio Zuccaro. Carmelo Raciti è sempre risultato estraneo a ogni coinvolgimento. Da ultimo, lo scorso febbraio è stato assolto nel processo nato dall’operazione Zeta che aveva colpito proprio la famiglia Zuccaro e dove Raciti era imputato per alcuni passaggi di proprietà di uno dei suoi locali. Guai giudiziari anche per il fratello di Francesca, Salvatore Raciti, socio del lido Le Capannine. Nel 2020 era stato arrestato per possesso illegale di armi e munizioni e denunciato per detenzione di stupefacenti e falsificazione monetaria. Le armi furono trovate in alcuni bungalow del lido. Francesca Raciti si è sempre dichiarata estranea alle vicissitudini che hanno coinvolto i suoi parenti.