Elezioni provincia di Palermo: i cittadini puntano sull’usato sicuro

La maggior parte dei 25 Comuni chiamati alle urne ha confermato i sindaci uscenti puntando sulla continuità dell’azione amministrativa. Solo due le donne che guideranno i rispettivi Municipi

PALERMO – Tra qualche sorpresa e molte conferme si è consumata questa sessione delle elezioni amministrative in provincia. Sono 25 i Comuni andati alle urne e moltissimi hanno deciso di mantenere il proprio appoggio ai sindaci uscenti.

Sono ben 19, infatti, i vertici delle Amministrazioni locali che sono stati riconfermati nel ruolo di primo cittadino, mentre soltanto in due centri si è scelto di mettere il Governo della città in mani nuove. Soltanto due, invece, le donne che andranno a guidare i rispettivi Municipi.

Appena chiuse le urne, erano già tre i sindaci certi della propria elezione: c’era un solo candidato, infatti, a Ventimiglia di Sicilia, Contessa Entellina e a Sclafani Bagni. La lotta, quindi, era contro il quorum del 50% di affluenza e in tutti e tre i Comuni è stato raggiunto. Si siedono sulla poltrona del primo cittadino, quindi, Girolamo Anzalone, vice uscente a Ventimiglia di Sicilia; a Contessa Entellina si conferma il sindaco in carica Leonardo Spera, così come a Chiusa Sclafani l’uscente Giuseppe Solazzo.

Tornando alle riconferme in provincia, ad Alimena vince l’uscente Giuseppe Scrivano con il 55,56% dei voti, così come a Baucina Fortunato Basile, con il 65,53% delle schede a proprio favore. Riconferma anche a Cerda, dove Salvo Geraci vince con il 58,44% dei voti contro l’avversaria Carmela Riolo. Si continua sulla stessa falsariga a Lercara Friddi, dove stravince Luciano Marino, rieletto con l’86,43% dei voti. La serie delle riconferme si allunga con Marineo, dove Franco Ribaudo vince con il 65,98% dei voti, e Gratteri, dove Giuseppe Muffoletto la spunta per soli cinque voti su Angelo Michele Curcio.

Anche Geraci Siculo conferma il primo cittadino uscente: con il 64,78% dei voti Luigi Iuppa vince su Giovanni Vazzana. A Capaci si festeggia a tarda notte per la rielezione di Pietro Puccio, che la spunta per una manciata di voti contro Erasmo Vassallo.

Vittoria schiacciante, invece, per il sindaco uscente Giuseppe Oddo, che rimane sulla poltrona del primo cittadino di Campofiorito con l’85,99% dei voti. Anche Giovanni Di Giacinto, a Casteldaccia, fa la sua bella figura da sindaco riconfermato, con il 67,59% dei voti su Giuseppe Pinello. Cefalà Diana, sulla stessa scia, riconferma Giuseppe Cangialosi, con il 53,30% dei voti.

A Giuliana la riconferma si arma di numeri molto più solidi: Francesco Scarpinati vince con il 77,89% dei voti su Antonio Scaturro. Montemaggiore Belsito continua con il sindaco uscente Antonino Mesi, con il 56,68% dei voti su Rosario Nasca. A Ustica, la corsa a tre viene vinta anche in questo caso dall’uscente Salvatore Militello, che si afferma con il 65,91% dei voti.

Bastano il 55,23% dei voti, invece, a Francesco Agnello, per rimanere sulla poltrona di sindaco a Villafrati. Sale al 77,70% dei voti, invece, Antonino Miceli, sindaco uscente di Vicari, che batte largamente Antonio Schifano. A Campofelice di Roccella, invece, Peppuccio Di Maggio batte con il 44,03% delle preferenze il presidente del consiglio uscente Michela Tavarella.

A Castronovo di Sicilia è avvenuto il ribaltone: Vitale Gattuso, già primo cittadino dal 2003 dal 2013, ha battuto l’uscente Vito Sinatra per appena 70 voti, raggiungendo una quota del 51,44%. Al primo mandato Benito Giunta a Roccapalumba, mentre a Trabia, con pochi voti di scarto, vince Francesco Bondì su Guido Miccolo. Prima donna sindaco del paese a Sciara, Concetta Di Liberto vince su Roberto Baragona e Salvatore Rini con il 40,27% dei voti. Altra vittoria al femminile a Collesano, dove Tiziana Cascio, con il 39,62% dei voti, vince su Giovanni Sapienza e Michele Iannello.