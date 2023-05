Elezioni a Siracusa, tra Italia e Messina sarà ballottaggio

Alla tornata elettorale di domenica e lunedì scorsi il sindaco uscente ha ottenuto il 23,89%, il candidato del centrodestra il 32,22%: i cittadini saranno richiamati alle urne l’11 e 12 giugno

SIRACUSA – Nessun risultato utile a definire il primo cittadino aretuseo per la tornata elettorale di domenica e lunedì. I risultati delle urne parlano chiaro: Ferdinando Messina ha ottenuto 17.392 voti attestandosi al 32,22%, mentre per il sindaco uscente Francesco Italia hanno votato 12.893 cittadini (23,89%). Si ferma al 19,41% la candidata di Pd e M5S Renata Giunta. Si andrà dunque al ballottaggio tra Italia e Messina con una nuova tornata elettorale prevista per l’11 e il 12 giugno prossimi.

Tra i due candidati, Messina è stato supportato da sette liste: Dc, Laboratorio civico, Popolari e Autonomisti, Insieme, Prima l’Italia Protagonista con Vinciullo, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Italia, invece, ha potuto contare sul sostegno di Noi per la città, Oltre, Siracusa più verde e Francesco Italia sindaco.

Nonostante il risultato non definitivo, Francesco Italia si è comunque dichiarato “soddisfatto”, come ha riportato la testata locale SiracusaPost. “Questo è un passo importante e ringrazio tutti i cittadini che hanno premiato lo sforzo di provare a parlare a tutti. Ci rivolgeremo ai cittadini che al primo turno hanno fatto un’altra scelta e ci confronteremo con quei candidati che sono disposti al dialogo e al confronto. Prima di tutto, però – ha concluso – mi confronterò con la mia squadra”.

A sostenegno del candidato Italia si è schierato ieri anche il deputato siciliano di Azione, Giuseppe Castiglione. “Rivolgo i complimenti più affettuosi all’amico e punto di riferimento Francesco Italia che, solo contro tutti, arriva al ballottaggio nella sua Siracusa”.

Fiducioso sul risultato ottenuto dalle liste che lo hanno sostenuto, il candidato di centrodestra si è rivolto a tutti i cittadini per attuare un cambio di passo nelle politiche comunali. “Le liste che mi sostengono avranno certamente la stragrande maggioranza in consiglio comunale – ha scritto il candidato in una nota riportata da SiracusaPost – chiedo ai cittadini di Siracusa di impegnarsi con me nelle prossime settimane per un profondo cambiamento nel governo della città”.

Non manca il commento politico dei partiti usciti sconfitti da questa tornata elettorale. “Il risultato di Renata Giunta a Siracusa e quello degli altri candidati dem conferma la presenza del Partito Democratico in provincia in un periodo difficile”. A sottolinearlo è Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico. “Quello di Siracusa – aggiunge – è un risultato importante per il Partito Democratico, che avrà la sua rappresentanza in consiglio comunale. In vista del ballottaggio è obbligatorio fare alcune riflessioni in seno alla coalizione che ha sostenuto Renata Giunta. L’unica certezza è che non possiamo consegnare Siracusa al centrodestra. Insieme con il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, e il senatore Antonio Nicita siamo convinti di poter avere un ruolo importante per il futuro della città”.