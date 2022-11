Elisabetta Gregoraci: “Io e Briatore mai più insieme, sono felice”

Elisabetta Gregoraci si confessa a "Verissimo": con Briatore i rapporti restano ottimi, ma i due non torneranno mai più insieme

La conduttrice e showgirl Elisabetta Gregoraci si è confessata a tutto tondo ai microfoni di “Verissimo”, ospite di Silvia Toffanin.

La 42enne calabrese ha parlato della sua vita privata e della sua famiglia: con l’ex Flavio Briatore continuano a esserci buoni rapporti, basati sull’amore per il figlio Nathan Falco, ma i due non torneranno più insieme.

“Io e Flavio continuiamo a volerci molto bene nonostante la separazione dopo 13 anni insieme – le parole della Gregoraci – abbiamo molto rispetto l’uno dell’altro, ma stiamo sempre insieme, perché abitiamo a 500mt l’uno dell’altro. Io ho detto subito la verità al bambino, perché i più piccoli ritengo siano molto più intelligenti e più svegli di noi. Io e Flavio, come genitori, siamo stati bravi, posso dirlo. Noi due non torneremo mai più insieme, sono ormai trascorsi sei anni da quando ci siamo lasciati: Flavio, però, sa che su di me potrà sempre contare”.

Secondo le ultime indiscrezioni legate al gossip, Elisabetta Gregoraci avrebbe intrapreso una nuova relazione con Giulio Fratini. La donna, però, non ha voluto sbilanciarsi, sottolineando di vivere un momento molto felice. “È un periodo molto felice della mia vita, sto bene, quando mi vivo le cose sono scaramantica – conclude la Gregoraci – ho l’ansia che succeda qualcosa. Quindi la vivo serenamente, alla giornata”.