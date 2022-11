La giornata si è aperta con la benedizione dell’archivio, seguita dal taglio del nastro della stanza ospitante da parte del Presidente internazionale Brian E. Sheehan

Sabato 12 novembre si è tenuta presso lo storico Palazzo Chiaramonte di Enna una visita ufficiale all’Archivio Grimaldi alla presenza del Presidente internazionale dell’associazione filantropica Lions Club international, Bian E. Sheehan, ospite dell’evento. Presente il direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua.

L’archivio “Grimaldi” di Enna

Un anno fa, infatti, il Professore Grimaldi, illustre cittadino ennese e primo ed unico italiano a presiedere a livello internazionale il Lions Club, ha donato al distretto del club di Enna e alla città il suo archivio personale affinché questo fosse messo a disposizione della comunità cittadina e scientifica e si ponesse come la prima pietra per costruire un percorso di crescita per la comunità ennese e siciliana tutta, così come ha infatti sottolineato il Governatore del Distretto Lions di Enna Maurizio Gibilaro, definendo l’archivio “un vero e proprio cimelio che non è solo di Enna, ma appartiene a tutto il Distretto Italia”.

L’archivio contiene tutti i ricordi, documenti, fotografie e riconoscimenti che hanno accompagnato la carriera del più alto rappresentante italiano dei lions nel mondo, che è dunque motivo di grande prestigio, donando alla comunità valore in ambito culturale e risonanza a livello internazionale.

I momenti della giornata evento a Palazzo Chiaramonte

La giornata si è aperta con la benedizione dell’archivio, seguita dal taglio del nastro della stanza ospitante da parte del Presidente internazionale Sheehan, che si è poi soffermato sull’importanza dell’azione dei membri dell’associazione, che deve essere sempre improntata ad aiutare la comunità.

Il presidente internazionale Lions Club

“Mia moglie ed io – ha affermato – abbiamo il privilegio di osservare come agiscono i lions nel mondo, e quello che si sta compiendo qui oggi è proprio espressione del nostro motto “siamo al servizio”.

Il presidente Sheehan e la moglie sono poi stati accompagnati dal Professore Grimaldi all’interno della stanza per un piccolo tour dell’archivio (guarda in alto nel video, uno dei momenti della visita).

Scambio di doni tra i presidenti

Un momento è stato dedicato ad uno scambio di doni tra l’attuale Presidente internazionale, il Professore Grimaldi, e Gianpiero Cortese, assessore alle politiche sociali e presente in veste di sostituto del Sindaco di Enna.

L’assessore Gianpiero Cortese

L’assessore si è così espresso: “Vorrei ringraziare il lions club per avere dato a noi una persona come Pino Grimaldi. Siamo stati onoratissimi di riceverlo nel lontano 1995 e oggi riceviamo lei (Mr Sheehan), riconosciamo il valore internazionale dell’associazione, e lo dimostreremo proprio inserendo in questo percorso culturale anche un museo”.

Museo che, come specificato da Franco Grillo, componente del comitato “Archivio Grimaldi” e socio lions, verrà istituito dal Comune di Enna e ospitato all’interno del Palazzo Chiaramonte.

Il professore Pino Grimaldi

È infine intervenuto il Professore Grimaldi con un sentito e commosso ringraziamento. “Ringrazio Bianca Pellegrino, Giuseppe Cocimano e Franco Grillo, che hanno fatto di tutto per la buona riuscita dell’evento – ha concluso – grazie infinite, grazie al club di Enna per il supporto che ci ha dato, grazie al Comune di Enna che ha dimostrato di credere nel Lions club international. Con gioia, ringrazio il signor presidente Mr. Sheehan”.

Chiara Vilardo