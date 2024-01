Enna, lo sviluppo passa dalla Kore e da Pergusa

Il sindaco Dipietro ha fatto il punto sulle priorità su cui dovrà lavorare l’Amministrazione nel corso di questo 2024: dal potenziamento del rapporto con l’Ateneo alla valorizzazione della riserva

ENNA – Il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra il Comune e la Kore è uno degli obiettivi principali che il sindaco Maurizio Dipietro ha fissato per questo 2024. Un passaggio importante per la città, su cui il vertice dell’Amministrazione si è soffermato facendo un punto sulle sfide che l’Esecutivo dovrà affrontare nel corso dei prossimi mesi.

L’Universita Kore porterà nel centro storico centinaia di studenti

“Il rapporto di collaborazione con l’Università Kore – ha affermato il primo cittadino – deve rappresentare la principale direttrice di sviluppo socio economico del nostro territorio nei prossimi anni. Grande importanza avrà, in tal senso, il trasferimento nella parte alta della città, nei locali comunali dell’attuale Scuola Pascoli, di una Facoltà, con ogni probabilità quella di Scienze motorie, che porterà nel centro storico centinaia di studenti che rivitalizzeranno quella parte di Enna che non ha ancora pienamente beneficiato della presenza dell’Università. Uno storico risultato, sostenuto da tutte le forze politiche e sociali e di cui ringrazio l’intera governance della Kore con in testa il suo presidente, Cataldo Salerno, con il quale stiamo lavorando su un accordo di collaborazione che abbraccerà tante altre iniziative congiunte con lo scopo comune di rendere Enna una città sempre più vivibile e sempre più attrattiva anche per fermare quell’emorragia di giovani che pare essere oggi la patologia più grave di cui soffrono tutti i centri del meridione d’Italia”.

Pergusa punto centrale dello sviluppo economico di Enna

L’altro punto centrale nella direzione di un ulteriore sviluppo economico cittadino, secondo il sindaco, è rappresentato da Pergusa. “Saluto con favore – ha detto Dipietro – gli investimenti che l’Università Kore e quella rumena stanno facendo in loco, ma continuo a pensare che le potenzialità di quel luogo non siano sfruttate appieno. C’è una scarsa connessione con il Mito del Ratto di Proserpina, cui la mia Amministrazione ha dedicato tanta attenzione e altrettanti investimenti, a iniziare dalla creazione dell’omonimo Museo, e una sottovalutazione delle potenzialità naturalistico-paesaggistico-ambientali del bacino lacustre e dell’intera riserva, che oggi si prestano a una fruizione davvero limitata”.

“I prossimi bandi del Pnrr – ha aggiunto il primo cittadino – dovrebbero fornire importanti opportunità per la valorizzazione della riserva naturale e del lago e dovremo farci trovare preparati. Forse c’è da riflettere anche sul rapporto tra la prospettiva di sviluppo legata all’attività motoristica che, nonostante i lodevoli sforzi della governance dell’Ente Autodromo, per ragioni oggettive non può rinverdire i fasti degli anni d’oro e le prospettive discendenti da un migliore utilizzo dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali che connotano Pergusa ed il suo lago. Tutto ciò ovviamente presuppone che l’Amministrazione regionale si attivi senza ulteriori indugi per salvare il lago dal prosciugamento al quale è stato abbandonato”.

Lo sviluppo di Enna passa dunque attraverso queste due direttrici, ma molte altre questioni sono all’ordine del giorno e inserite nell’agenda dell’Amministrazione. Tematiche fondamentali per sostenere la crescita economica, sociale e culturale di un territorio troppo spesso dimenticato a livello regionale e nazionale.