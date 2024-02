Enna, più di tre milioni di euro sull’impiantistica sportiva

Sono in corso i lavori per il nuovo “Palapisciotto” finanziato con il Pnrr, in via di conclusione invece i campi da tennis di villa Farina. Anche la palestra della scuola “Santa Chiara” verrà sistemata

ENNA – Il Comune di Enna ha previsto negli ultimi anni una lunga serie di interventi per l’impiantistica sportiva, i quali superano in tutto i tre milioni euro. “Negli anni della mia amministrazione, l’impiantistica sportiva ennese ha visto una massa di interventi senza precedenti nella storia della nostra città, a cui si aggiungono lavori attualmente in corso con interventi che superano la considerevole cifra di tre milioni di euro”, dice il sindaco di Enna Maurizio Dipietro sullo sviluppo dell’impiantistica sportiva della città di Enna.

In corso i lavori del nuovo Palapisciotto

Al momento, infatti, nel territorio comunale sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo “Palapisciotto”, finanziato nell’ambito del Pnrr (missione 5 – inclusione e coesione, componente 2 – misura 3, investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”), con un importo pari a 1.497.000 euro, e i lavori di ristrutturazione della palestra del plesso scolastico Santa Chiara.

“Sono attualmente in corso i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della palestra del plesso scolastico “Santa Chiara” – aggiunge il primo cittadino ennese – che risolve finalmente una problematica annosa e molto sentita da quella comunità scolastica”.

Sono invece ormai in via di conclusione i lavori di realizzazione dei campi da tennis di villa Farina (425.352,59 euro) e dell’impianto coperto di contrada Venova (574.647,4 euro). A tali interventi ne sono già stati previsti altri: per un importo pari a 600.000,00 euro è stata prevista la costruzione di due campetti sportivi, uno per calcio a cinque e uno polivalente per la pallavolo e la pallacanestro , cui si aggiungerà l’avvio dei lavori, previsto per il prossimo mese di maggio, di ripristino della copertura e di adeguamento degli spogliatoi della piscina coperta di Enna Bassa per 550.000,00 euro circa.

Richiesti finanziamenti per lo stadio comunale

Ma le iniziative del Comune per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva ennese non finiscono qui. È stata presentata, infatti, la richiesta di finanziamento riguardante gli interventi di riqualificazione e adeguamento della stadio comunale “Generale Gaeta”, nell’ambito del fondo “Sport e Periferie 2023”, per un importo complessivo pari a 850.000 di euro.

Questo intervento si aggiunge a quelli sul campo di calcio di Pergusa, intitolato ad Enrico Greca ed inaugurato il 6 agosto del 2020, il cui ripristino ha previsto un investimento pari a circa un milione di euro.

“Ovviamente abbiamo ben presente le esigenze delle società calcistiche, che si stanno già ben contraddistinguendo nelle varie categorie di appartenenza. È stata, infatti, presentata lo scorso mese di settembre, la richiesta di finanziamento riguardante gli interventi di riqualificazione e adeguamento della stadio comunale Generale Gaeta. Come rappresentato lo scorso mese di dicembre ai rappresentanti delle società sportive ennesi, invitati all’Urban Center nei prossimi giorni verranno avviate le manifestazioni di interesse per tutti gli impianti, ivi compreso quello di contrada Venova che sarà destinato prevalentemente alla pallavolo e al basket”, conclude il sindaco.