Ennesimo grave incidente sulla SS 121: due feriti

Ennesimo incidente sulla S121 tra gli svincoli di Misterbianco e Piano Tavola: lo scontro ha coinvolto due automobili

Nella giornata di oggi si è verificato un ennesimo grave incidente stradale sulla superstrada 121, a pochi chilometri dal sinistro avvenuto solo qualche minuto prima. Il sinistro ha coinvolto una Fiat 500 e un’auto di marca Audi, causando notevoli disagi al traffico in direzione Catania, tra gli svincoli di Piano Tavola e Misterbianco. Il tamponamento è avvenuto alcuni metri prima del precedente incidente, e si ipotizza che il rallentamento causato da quest’ultimo possa aver contribuito all’incidente. L’impatto è stato così violento da far esplodere gli airbag della Fiat 500, segno inequivocabile della forza dell’urto.

Due feriti nell’incidente: trasportati in ospedale a Catania

Ad avere la peggio sono stati i due conducenti che sono stati prontamente soccorsi e trasferiti entrambi all’ospedale San Marco di Catania per gli accertamenti medici e le cure del caso. Fortunatamente, al momento sembrerebbe che non abbiano riportato gravi ferite, ma la necessità di esami più approfonditi è in corso. La situazione sta causando significativi rallentamenti del traffico in direzione Misterbianco, con conseguenti disagi per gli automobilisti in transito sulla superstrada.

