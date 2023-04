Enogastronomia, eccellenze siciliane in vetrina

Tagliato il nastro di Mediterraria, l’expo catanese che punta a mettere in rete le piccole e medie imprese dell’Isola

CATANIA – Tagliato il nastro dell’edizione 2023 di “Mediterraria Expo Bio & Excellence”, appuntamento catanese che si ripete all’insegna dell’eccellenza enogastronomica siciliana. Un settore che riesce a fare rete, aumentando il proprio peso all’interno dell’economia regionale, come dimostrano i numeri di apertura dell’evento.

“Quest’anno contiamo 120 espositori di eccellenze di prodotti tutti Made in Sicily – ha evidenziato Salvatore Peci, organizzatore con Amazing Events -. Dalle cantine, alle attività legate alla degustazione dell’olio di Sicilia, oltre che naturalmente il vino, insieme a due grande aree eventi. Una prima area sarà gestita dalla Federazione Italiana Cuochi, un’altra da I Migliori Chef d’Italia. Con quest’ultimo ingresso introduciamo un’azione sociale, perché i talenti del futuro sono rappresentati qui a Catania anche da ragazzi diversamente abili. Le aziende presenti provengono da tutta la Sicilia – ha spiegato Peci – incluse le isole con rappresentanze da Pantelleria, Salina e Lipari”.

L’enogastronomico legato alla produzione di qualità rappresenta una delle reti di eccellenza a disposizione dell’economia regionale. In questo settore la cooperazione ha portato ad un aumento del valore di mercato da due miliardi a dieci miliardi di euro. “Il nostro sistema agroalimentare è costruito intorno all’attività di piccole e medie imprese che in occasioni come “Mediterraria” trovano la possibilità di fare sistema – ha analizzato Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana -. Il gemellaggio con il Fancy Food di New York ci apre naturalmente a nuovi mercati ed è chiaro che la Sicilia vuole offrire al Mondo il proprio patrimonio di eccellenze. Siamo l’unica terra dove grazie a vini, oli, formaggi, salumi, farine o grani antichi si forma un agroalimentare diffuso e che i mercati apprezzano”.

La capacità di fare rete tra eccellenze ha aumentato il valore di mercato di tutto il settore. “Rispetto ai due miliardi di euro di venti anni fa, siamo arrivati a dieci miliardi di euro – ha evidenziato Cartabellotta -. Questo rappresenta sicuramente un settore intorno al quale la Sicilia è cresciuta per numero di aziende, professionalità, imprenditori e numeri di giovani imprenditori”.

Il vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura Luca Sammartino ha tagliato il nastro di “Mediterraria Expo Bio & Excellence” 2023 spiegando: “Questo appuntamento che riparte è già inserito in un circuito di grande eventi che vogliamo mettere di nuovo la Sicilia al centro dell’export e del mercato delle eccellenze. Per questo voglio ringraziare tutti i produttori siciliani che hanno manifestato interesse verso questo primo grande evento, ma soprattutto voglio ringraziarli per quello che stanno facendo a favore dell’immagine della regione”.

L’appuntamento dedicato alle eccellenze enogastronimiche siciliane si svolgerà in tre giornate di esposizione e di confronto, che trasformeranno Catania nella Capitale del Gusto Mediterraneo, e il cibo, rappresentato dal patrimonio della “Dieta Mediterranea”, troverà declinazioni sugli ambiti di salute, sostenibilità, ambiente, benessere, oltre anche dell’economia e dei mercati. Durante “Mediterraria Expo Bio & Excellence” sono previste due intere giornate riservate agli incontri con i buyer e gli operatori economici: da segnare in agenda venerdì 28 aprile e la mattinata di sabato 29 aprile, dove dalle 12,00 alle ore 13,00 è prevista la visita delle aziende.