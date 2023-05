Da Edimburgo a Dubai, nuovi voli da/per la Sicilia: le novità per l’estate 2023

La "Summer 2023" siciliana si anima con nuove rotte, nazionali e internazionali, e collegamenti destinati a migliorare le sorti del turismo siciliano. Tutte le novità.

Duemilatredici anni del riscatto per il turismo in Sicilia, con l’isola inserita nella top ten delle mete preferite per le vacanze estive secondo Demoskopica. 15,9 milioni sono le presenze stimate nei prossimi mesi, con un aumento di oltre il 12% rispetto al 2022. Quanto realmente peserà il “caro voli” su tutto il turismo isolano e l’assenza attuale di un accordo tra Sac e Ryanair su Comiso, per gli arrivi nella zona sud-orientale della regione, è presto per dirlo coi numeri, ma proprio l’offerta di Sac e Gesap alza le aspettative sulla Summer 2023 siciliana con vecchi e nuovi voli e offerte da non perdere per la prossima estate.

Estate 2023, da Catania sette nuove tratte e più voli verso Dubai

Premesso col termine “Summer” s’intende il periodo più ricco di voli, frequenze e tratte aeroportuali, stando alle informazioni fornite da Sac, il “Vincenzo Bellini” di Catania sarà collegato con 112 destinazioni, delle quali 88 internazionali e 24 nazionali. Tra queste, ben sette sono le novità assolute, una nazionale e sei internazionali: Belgrado, Edimburgo, Lourdes, Riyadh, Cairo, Luxor e Foggia.

Lo scalo etneo ha registrato la tendenza, da parte di alcuni vettori internazionali, ad aumentare le frequenze dei voli su tratte già effettuate negli anni scorsi. Flydubai è passata da tre frequenze a settimana a quattro per Dubai; Wizzair ha inaugurato il volo su Milano Linate e aggiunto frequenze su Tel Aviv, Bologna e Praga, oltre alla ripresa dei collegamenti con le isole greche Santorini, Mykonos e Heraklion. Jet2, dopo aver inaugurato nei mesi scorsi Manchester, London Luton e Leeds Bradford, ha aggiunto rotazioni su Birmingham e Bristol portando a cinque il totale delle rotte servite da e verso Catania. Aeroitalia collegherà Catania a Bergamo, oltre Forlì, e il vettore Lumiwings Catania con Foggia.

Palermo, tra le sette novità il ritorno di Malta e il diretto per Istanbul

Anche Gesap ha comunicato l’aumento di tratte da e per Palermo, segnalando – nella vicina estate del 2023 – l’ingresso all’aeroporto “Falcone Borsellino” dei voli verso Parma (Ryanair), Vienna (Austrian Airlines), il diretto per Istanbul (Turkish Airlines), Porto (easyJet), Copenhagen (nei mesi di giugno, luglio e agosto), insieme all’aumento delle frequenze verso Belgrado (Air Serbia) e il ripristino della rotta per Malta (Air Malta). In totale, sono 99 le destinazioni coperte, 26 i Paesi collegati, 25 le compagnie aeree, 26 le rotte nazionali e 73 quelle internazionali. Per la fine dell’anno, Palermo attende un aumento del 7% (7.610.000 contro i 7.102.000 del 2022) di transito di passeggeri rispetto al 2022.

Da Catania aumenterà l’operatività verso la Grecia con 4 rotte (Atene, Santorini, Heraklion e Mykonos), mentre sono confermate le 3 rotte sulla Spagna (Madrid, Barcellona, Siviglia) che diventano 10 se il turista è in partenza da Palermo (Barcellona, Madrid, Valencia, Bilbao, Leon, Pamplona, Salamanca, Siviglia, Villadolid, Zaragoza). Solo da Catania si parte dalla Sicilia verso gli Emirati Arabi Uniti (Dubai) o l’Arabia Saudita (Riyadh), mentre Palermo mette a disposizione 13 collegamenti verso la Francia e ben 14 verso la Germania.

Estate 2023, più voli e viaggi. Torrisi (Sac): “Finito l’effetto pandemia”

“I numeri del 2023 ci consentono di tirare un grande sospiro di sollievo perché evidenziano la fine dell’effetto pandemia e la ripresa globale dei voli e dei viaggi. In particolare, la crescita a doppia cifra dei passeggeri internazionali prevista per le festività pasquali ci ha confortato e ci fa presagire un aumento ancora più consistente per l’estate, agevolato dalle tantissime destinazioni della Summer. A questo proposito”, ha detto Torrisi.

“Mi preme sottolineare l’avvio di nuove rotte internazionali, oltre che nazionali, alcune delle quali fortemente richieste dal territorio e dal mercato, come Edimburgo, o come quelle verso l’Arabia Saudita e l’Egitto che attestano sempre di più la vocazione dell’Aeroporto di Catania come Hub del Mediterraneo”.

Stagione estiva “al top” anche per Palermo, le novità

Stagione estiva molto positiva per lo scalo palermitano. A giugno 32 voli al giorno per Roma Fiumicino. “Faranno da calmiere dei prezzi”, ha spiegato l’ad Gesap Vito Riggio, con riferimento alla spinosa questione del “caro voli“.

“Sarà un’estate molto positiva per lo scalo aereo palermitano: registriamo una crescita delle frequenze su tutto il network di rotte da e per l’aeroporto di Palermo, in particolare i voli su Roma Fiumicino, dove da giugno gli operatori saranno tre: Ryanair, ITA e Aeroitalia. In totale ci saranno in media 32 voli al giorno da e per la Capitale dal capoluogo siciliano, un’offerta ampia che dovrebbe calmierare i prezzi dei biglietti”, spiega l’ad dell’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo, Vito Riggio.

“Tra giugno e ottobre – ha aggiunto l’ad di Gesap – l’offerta verso Roma Fiumicino crescerà del 12% rispetto al 2022, con oltre 500 movimenti (da e per) in più. Il dato potrebbe migliorare fino al 17% di incremento”.