Evoluzione di una bella storia, Guercio Srl punta sull’innovazione per crescere sempre di più

Un’azienda costantemente proiettata nel futuro quella fondata a Scordia nel 1975, che ha brillantemente superato i confini siciliani. Tra gli obiettivi dell’impresa quello di contribuire allo sviluppo economico del territorio e alla formazione dei giovani

Un percorso lungo 50 anni per un’azienda con radici solide e il coraggio e le capacità per affrontare le sfide del futuro e andare ancora molto lontano. La Guercio srl di Scordia è orgogliosa della sua storia familiare che va oltre ormai alla produzione di serramenti e infissi. I tre fratelli Guercio, Maurizio, Alessandro e Salvatore hanno ereditato l’attività dal padre Giuseppe che aveva iniziato in una piccola bottega di fabbro, seguendo la tradizione del nonno. Lo spirito che lo ha animato è stato quello di chi vuole crescere e migliorarsi, mantenendo la manualità e la creatività dell’artigiano ma con lo sguardo verso nuovi traguardi sperimentando realizzazioni sempre più complesse con l’utilizzo di materiali diversi.

Lo stesso spirito ha animato Maurizio, Alessandro e Salvatore Guercio da quando circa 30 anni fa, sono entrati in azienda. La svolta, non l’unica sul loro cammino, è venuta nel 1999 quando decidono il passaggio dall’impresa individuale del padre alla Guercio Giuseppe e figli snc. C’era l’opportunità di accedere a dei finanziamenti europei, opportunità colta con la costruzione di uno stabilimento nella zona industriale che esprimesse il loro modo di fare impresa. È stato progettato non solo un capannone per la produzione ma anche un edificio per gli uffici, che sono diventati operativi nel 2002. La Guercio allarga la produzione, si rinnova ancora nelle strutture, nella tecnologia e la nuova svolta è sancita 4 anni fa da un nuovo assetto societario con la trasformazione in Srl. Adesso a distanza di 20 anni è stata fatta una ristrutturazione ed è in atto un ampliamento con l’acquisizione di un altro stabilimento di 9mila mq e un’altra svolta che si realizzerà da qui a 10 anni, centrata nel potenziamento delle quattro divisioni della Guercio: Aperture, Climage, Hopera e Portenza; ognuna ha un suo marchio, un suo carattere distintivo con la potenzialità per diventare azienda a se, differente pur mantenendo una forte radice comune con le altre.

Siamo passati dalla produzione artigianale a quella industriale

”In questi 20 anni non sono solo aumentati i numeri di fatturato, dipendenti e strumentazioni – dice Maurizio Guercio – ma abbiamo diversificato la nostra produzione che dal livello artigianale è passata a quello industriale, con la nuova struttura all’avanguardia, uffici tecnici e amministrativi, showroom e un capannone con nuove attrezzature e nuovi spazi, dipendenti triplicati. Importante sottolineare l’impatto positivo che la crescita dell’azienda ha avuto anche sul territorio, non è solo la crescita della famiglia Guercio ma l’influenza su Scordia ed i Comuni limitrofi della Sicilia orientale, tra cui Ragusa, Enna, Catania, Siracusa, da dove provengono i 50 dipendenti dell’azienda e dove si è sviluppato anche un indotto collegato. In questi 20 anni si sono ampliati i nostri rami produttivi spinti dallo spirito di sempre che ci porta verso l’innovazione, la realizzazione di prodotti esclusivi certificandoli, cogliendo le esigenze del mercato”.

Le quattro divisione della Guercio srl

Ognuna delle 4 divisioni ha un marchio ben preciso, dove si è continuato a coltivare la crescita professionale non puntando subito alla quantità di una sola cosa ma specializzandosi in più settori. “Dalla nostra produzione di partenza di finestre e serramenti, quella che ci ha dato l’input e rappresenta la nostra forza, abbiamo dato identità e marchio alla divisione Aperture con attrezzature Hi-tech, personale specializzato e spazi lavorativi adeguati. Realizziamo prodotti di alta qualità che hanno conquistato anche mercati internazionali. Riusciamo a fare lavori importanti e complessi che richiedono capacità progettuali, come aeroporti, strutture pubbliche e commerciali, andando anche fuori i confini della Sicilia ma facendo anche esperienze all’estero come quelle in Belgio, a Londra e a Malta. Il livello tecnico è cresciuto e continua a crescere senza arrestarsi, che è poi il nostro obiettivo di sempre”.

Con il marchio Climage c’è la divisione che produce controtelai termici con un sistema all’avanguardia e l’utilizzo di prodotti unici in Sicilia. Sono sistemi a scomparsa ad alta tecnologia che prendono il posto degli antiestetici cassonetti che di solito si trovano sulle finestre; sono performate perché danno un alto isolamento termico alla finestra che verrà collocata dopo.

“Anche questa divisione ci sta dando la possibilità di andare fuori dal mercato siciliano dopo anni di lavoro; sono prodotti con un progetto, dei brevetti, materiali innovativi. Facciamo continuamente ricerca e sviluppo sulla tecnologia applicata ai materiali per far sì che i prodotti finali abbiano un’alta performance.

Le altre due divisioni sono di grandissima specializzazione create per divertimento ma anche per misurarci con le nostre possibilità. Hopera è una divisione che produce per gli ospedali e che sta crescendo in modo particolare. Partendo sempre dalle nostre origini, abbiamo messo in piedi tutta una serie di porte tecniche anche queste certificate e testate nei vari laboratori per superare le varie performance richieste. Porte per sale operatorie, terapie intensive, radiologie, degenze, mettendo insieme alla tecnologia designer e qualità. Siamo così entrati in un mondo che sembrava più grande di noi perché ci sono aziende molto più grandi di noi. Invece siamo riusciti anche qui a dire la nostra, a prendere sempre più commesse. Abbiamo creato un sistema interamente progettato da noi creando sale operatorie in blocco con pareti innovative e antibatteriche con l’utilizzo di nuovi materiali e particolari sistemi di montaggio. In Sicilia ormai forniamo tutti gli ospedali già da prima del Covid ancora di più durante la pandemia; quando tutti erano chiusi eravamo l’unica azienda che faceva pareti, stanze e porte tecniche per l’isolamento, in quel periodo abbiamo lavorato molto di più grazie solo alla divisione Hopera, le altre si sono ovviamente bloccate”.

“In quei giorni abbiamo dato soluzioni rapide – prosegue Maurizio Guercio – mettendoci al servizio in un momento di emergenza in cui non arrivava nulla da fuori Sicilia. Adesso facciamo forniture ospedaliere in tutta Italia.

Portenza è il nome della quarta divisione della Guercio Srl che produce porte speciali tagliafuoco in acciaio prevalentemente per le basi militari americane. Nella ricostruzione di Sigonella c’erano delle prescrizioni che dovevano essere seguite. Avevano la necessità di porte che resistessero al fuoco e alle esplosioni, in Italia non li produceva quasi nessuno dunque siamo entrati noi. Sono stati sempre i nostri stessi fornitori a spingerci come è stato nel settore ospedaliero, dopo vari no abbiamo accettato le sfide. Così abbiamo realizzato una porta con le caratteristiche richieste, l’abbiamo testata e dopo vari passaggi burocratici per le certificazioni – anche ministeriali – siamo entrati nel mondo delle porte tecniche, fornendo prima Sigonella e poi tutte le basi americane in Italia ma anche all’estero attraverso circuiti italiani. La filiera dalla progettazione alla produzione è tutta interna e ogni divisione arricchisce l’altra così la capacità tecnica e creativa, la sperimentazione sui materiali diventano patrimonio comune. Questa integrazione ci fa unici nel panorama imprenditoriale”. Non c’è in previsione un’altra divisione ma la crescita esponenziale delle quattro già consolidate dagli enormi investimenti fatti in questi anni che non hanno comunque intaccato l’affidabilità e la solidità dell’azienda.

Nel 2023 inizia un nuovo capitolo per la Guercio Srl

Nel 2023 inizia un nuovo capitolo per la Guercio Srl che potrebbe dare vita a quattro diverse aziende con spazio alla terza generazione. “Abbiamo messo in piedi un nuovo stabilimento, nuove attrezzature, ricerca di nuove persone da inserire. È la nuova avventura dei prossimi 10 anni, ogni divisione deve moltiplicare produzione e fatturato rispetto a quello che è adesso, ci sono i numeri per farlo. Nuovi investimenti, nuova influenza forte sul territorio e la ricerca di personale che abbia voglia di crescere. Dobbiamo creare una squadra di alto livello e specializzazione. Vogliamo contribuire ad un cambio di mentalità. In Sicilia ci sono realtà come la nostra che producono prodotti di alta qualità e tecnologia, vogliamo che i giovani conoscano queste aziende e investano il loro futuro qui senza dovere andare a cercare fuori quello che qui in realtà c’è ma non è conosciuto neppure dalle scuole e dalle Università.

“Da qui il nostro lavoro sul territorio per informare e formare su quello che facciamo dando spazio a neolaureati che vogliono continuare da noi la loro specializzazione. È chiaro che una laurea non dà tutti gli strumenti per potere lavorare in aziende come la nostra. Siamo aperti agli stage formativi, con la prospettiva di inserimento in organico come già avvenuto per alcuni ingegneri. Il territorio cresce quando si fa rete tra scuole, Università, aziende, istituzioni. In Sicilia c’è spazio di crescita, ne siamo un esempio, ci abbiamo creduto e vogliamo che tutti ci credano e lavorino in questo senso. Siamo un azienda che può e deve dare opportunità di crescita professionale economica e sociale sul proprio territorio”.