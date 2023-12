Ex Blutec, scaduto il bando: ecco i due “contendenti” principali

Il gruppo Pelligra e Sciara Holding e Smart City Group si contendono l'area industriale di Termini Imerese: ecco i progetti in campo.

Di sicuro c’è che oggi è scaduto il bando che era stato riaperto dagli stessi commissari di Blutec un mese fa. Poco trapela sulle domande che sono state presentate a questa nuova scadenza.

Due sono state ufficialmente riconfermata: il progetto del gruppo di Ross Pelligra, già patron del Catania calcio, e la proposta della cordata di imprese Sciara Holding e Smart City Group, iniziativa denominata “Progetto SUD – Smart Utility District”. Entrambe le proposte sono state aggiornate con alcuni dettagli.

Blutec, scaduto bando: le novità

“Rispetto a quanto esposto in occasione del precedente bando, sono state apportate delle modifiche, ritenendosi utile dividere il processo di programmazione in due fasi distinte”, spiega una nota che illustra anche la road map dell’investimento di Sciara e Smart City Group. “Dapprima, ci si concentrerà sulla rioccupazione e sull’ampliamento del personale, nonché sulla riqualificazione dell’intera area industriale, con l’obiettivo di adeguarla alle normative vigenti; in un secondo momento, ci si potrà dedicare allo sviluppo di progetti che vanno oltre i requisiti minimi richiesti dal bando e che richiederanno un maggiore impegno in termini di tempo, ricerca e sviluppo per dare i loro frutti”.

L’insieme dei progetti esposti intende garantire oltre un migliaio di posti di lavoro per l’ex Blutec e la creazione di nuove figure professionali nei settori tecnologicamente più avanzati. Il personale attualmente in cassa integrazione avrà la possibilità di usufruire della prelazione.

La proposta, si legge ancora, “prevede la creazione di un polo industriale specializzato nella produzione di droni, satelliti, sensori e robot destinati al controllo di obiettivi sensibili, batterie al sale, piccoli veicoli elettrici (moto, scooter, monopattini, biciclette), spinotteria, wallbox e la creazione di un impianto fotovoltaico da 22 MW”. Oltre allo studio, ideazione e progettazione di nuove tipologie di droni (terrestri, subacquei, aerei), I.A., domotica, ingegneria, sviluppo di tecnologie di supporto alla Cyber Security, Security e Safety, centro di controllo e monitoraggio, è prevista la presenza di un’accademia dedicata alla formazione di personale qualificato nell’ambito della sicurezza privata e pubblica.

Silenzio dal gruppo Pelligra

“Preferiamo non dire nulla in questo momento”, dicono, invece, dal gruppo Pelligra, “attendiamo l’esito della verifica della domande”. A ottobre era stata presentata anche una terza proposta da parte di una impresa di Termini che lavora al rimessaggio delle imbarcazioni interessata, però, solo a uno dei tre padiglioni che compongono il lotto. Di più su questa e su eventuali nuove adesioni al bando si saprà nei prossimi giorni. Intanto l’assessore regionale Edi Tamajo ha convocato sindacati e commissari per il prossimo 14 dicembre per fare il punto sulla cessione dell’ex Blutec.