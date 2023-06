Non solo Catania, Pelligra adesso vuole anche l’ex Blutec e la Perla Jonica

Il proprietario del Catania pone lo sguardo sull'ex stabilimento Blutec e sul complesso turistico acese.

Il proprietario del Catania FC, Ross Pelligra, intende partecipare al bando per l’acquisto del compendio aziendale dell’ex Blutec di Termini Imerese (Palermo). Ma non solo.

L’imprenditore di origini italo-australiane ha in mente di rilevare anche il complesso turistico della Perla Jonica di Acireale, in provincia di Catania. L’intenzione è emersa in occasione di un incontro organizzato da Confindustria Catania e Ance.

Lo stesso Pelligra ha recentemente deciso di entrare a far parte degli schiera degli imprenditori iscritti a Confindustria etnea, con l’intento di investire sul territorio.

Pelligra e i progetti per il territorio siciliano

Per l’ex Blutec è stato pubblicato un bando finalizzato alla presentazione delle offerte per l’acquisto di Bu Termini Imerese. La scadenza per le domande è fissata per il 15 settembre prossimo. Bu Termini Imerese comprende lo stabilimento industriale ex Fiat, la fabbrica di piccola lastratura e il sito plastic components and module automotive.

La Perla Jonica, a due passi dalla baia di Capomulini, è stato per anni uno degli hotel di lusso più rinomati dell’intera riviera catanese. Nel corso del tempo, però, si è giunti al fallimento fino a una sua vendita all’asta. Sulla struttura si erano posati anche gli occhi dello sceicco di Abu Dhabi, il quale aveva messo in progetto la possibilità di rendere la Perla Jonica un hotel di lusso della catena Hilton.

Foto di repertorio