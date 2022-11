Anche la Lega dice sì al ritorno delle Province in Sicilia, Caronia: “Ripresenteremo ddl”

Anche la Lega si dice favorevole al ripristino delle vecchie Province nell'Isola e pungola la sinistra: "Folgorata sula via di Damasco".

Anche l’ala siciliana della Lega, dopo l’apertura al dialogo sull’argomento tra Forza Italia e Partito Democratico, si dice favorevole al ripristino delle Province in Sicilia. Lo sostiene Marianna Caronia, capogruppo del partito all’Assemblea regionale siciliana.

“Le Province in Sicilia – ha dichiarato Caronia – devono tornare all’elezione diretta dei propri organi. La Lega è favorevole al ripristino del suffragio universale tanto da aver presentato già nella scorsa legislatura un ddl per il superamento della fase commissariale e l’elezione diretta del presidente e dei Consigli provinciale e metropolitano”.

“Sosteniamo quanto annunciato da Schifani

“Siamo pronti a ripresentare il ddl sostenendo quanto il presidente della Regione Renato Schifani ha già annunciato nel suo programma”.

“La Costituzione Italiana – aggiunge – prevede ancora le Province come enti autarchici territoriali nonostante i tentativi di sopprimerli, andati a vuoto con il referendum del 2016”.

“Caronia: “”Serve prima modifica a legge Delrio”

“Siamo consapevoli che occorre prima una modifica alla legge Delrio voluta dalla sinistra. E in Sicilia, agli esponenti del Pd folgorati sulla via di Damasco, ricordo che il loro Governo regionale le soppresse lasciando gli enti in un limbo finanziario che ha provocato caos e disservizi”.

“Insisteremo affinché si superi ogni ostacolo e dall’elezione diretta nelle province possa anche venir fuori e crescere una nuova classe politica“, conclude la capogruppo della Lega all’Ars.