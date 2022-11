F1, Russell domina in Brasile: 2°Hamilton, 3°Sainz

George Russell vince il Gran Premio del Brasile davanti ad Hamilton: terzo Sainz, quarto Leclerc in rimonta dopo essere andato a muro.

George Russell domina il Gran Premio del Brasile e regala il primo successo stagionale alla Mercedes.

Russell, al primo successo in carriera, ha chiuso davanti al compagno di squadra, Lewis Hamilton, completando la meritata doppietta per la scuderia di Stoccarda.

Bene anche la Ferrari, che conquista il podio con Carlos Sainz, seguito da uno scatenato Charles Leclerc, a muro durante i primi giri per un contatto con Norris (poi ritiratosi) e autore di una strepitosa rimonta. Il monegasco nelle ultime fasi di gara avrebbe chiesto la posizione sul podio al team in ottica secondo posto nel Mondiale: istanza respinta al mittente, con la Ferrari che ha preferito non privare Sainz del terzo posto.

Alle spalle di Leclerc l’eterno Fernando Alonso, quinto, con la Red Bull che invece ha dovuto accontentarsi della sesta e settima posizione con Verstappen (penalizzato in avvio di 5 secondi per un contatto con Hamilton) e Perez. Fa discutere il rifiuto del campione del mondo olandese di cedere la posizione al compagno di squadra impegnato come Leclerc nella caccia al titolo di vice campione in classifica.

Completano la top ten Ocon, Bottas e Stroll: tra due settimane il Mondiale di Formula 1 si chiuderà ad Abu Dhabi.