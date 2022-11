F1, Verstappen vince ad Abu Dhabi: Leclerc 2° e vice campione

Cala il sipario sulla stagione 2022 di F1: Max Verstappen vince la sua 15a gara stagionale ad Abu Dhabi davanti a un grande Leclerc, secondo in gara e nella classifica Mondiale.

Il campione del mondo in carica Max Verstappen vince l’ultimo Gran Premio della stagione 2022 di F1 ad Abu Dhabi.

Il fuoriclasse olandese, leader incontrastato dalla prima all’ultima tornata, ha preceduto con la sua Red Bull sul traguardo uno straordinario Charles Leclerc, che conquista la seconda posizione nella classifica iridata davanti a Sergio Perez, terzo. Fondamentale la strategia adottata dal pilota monegasco, che ha potuto usufruire di una sosta in meno per difendersi bene nel finale di gara dalla poderosa rimonta del messicano.

Bene anche Carlos Sainz, autore di una gara solida e tranquilla conclusasi con la quarta posizione: la Ferrari mette in cassaforte così il secondo posto nella classifica costruttori.

Delusione di giornata, invece, la Mercedes, che deve accontentarsi del quinto posto di George Russell e incassare il ritiro di Lewis Hamilton, in bagarre nel corso dei primi giri con Sainz e costretto successivamente al ritiro per un problema al cambio. Record negativo per il 7 volte iridato di Stevenage, che per la prima volta in carriera chiude una stagione intera senza aver vinto neanche una gara.

Chiudono la top ten Norris (6°), Ocon (7°), Stroll (8°), Ricciardo (9°) e l’uomo di giornata, Sebastian Vettel, 10° con la sua Aston Martin nell’ultimo Gran Premio della sua leggendaria carriera.

Cala il sipario, così, sull’annata 2022 di F1: l’appuntamento adesso è fissato per il 5 marzo 2023, data in cui i motori si riaccenderanno in Bahrein. Dopo il secondo posto incamerato quest’anno, la Ferrari tornerà di nuovo all’assalto del trono Red Bull.