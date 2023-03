Fabrizio Corona senza freni: “Uomini? Gli assaggi li ho dati a chiunque”

Il 49enne catanese incontenibile sulla sua vita privata: l'ex marito di Nina Moric ha raccontato infatti le sue avventure amorose più nascoste

L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, si è lasciato andare a delle rivelazioni piccanti e senza freni durante il “Peppy Night”, trasmissione in onda su una rete locale.

Corona, che da pochissimo ha festeggiato i 49 anni, ha svelato alcuni dettagli a proposito della sua vita intima. “Un assaggio? Gli assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista” ha rivelato l’ex re dei paparazzi a seguito di una domanda del conduttore a proposito delle rivelazioni di Giacomo Urtis su un loro incontro ravvicinato.

Corona: “Esperienze con uomini sono liberatorie”

“Devo dirti le storie che ho avuto con gli uomini? Allora, Stefano De Martino… sto scherzando. Poi con l’altro comico napoletano, Izzo. Dai Biagio è un po’ – continua un ironico Corona rispondendo al conduttore – A parte gli scherzi io ti invito a provare queste esperienze perché sono liberatorie. Se tu rimani antico, sempre fedele, sempre con tua moglie, lasciando stare uomini, non ti allargherai. Se fai altro ti serve anche per lavoro. Chi non parla dell’omosessualità o se ne parla in modo antico è perché alla fine un po’ lo è ed è represso! Quindi io ti invito a provare. Anche perché non c’è niente di strane fidati”.

La confessione su Giacomo Urtis

Fabrizio Corona ha infine commentato quanto detto da Giacomo Urtis a “Belve”, con il chirurgo che ospite di Francesca Fagnani aveva fatto intendere di aver avuto una storia proprio con il 49enne catanese.

“Urtis allude al fatto che tra noi c’è stata fisicità… Tu non ci andresti con lui? – conclude Corona – Perché non l’hai visto in costume. Non ti accorgeresti che è un uomo se lo vedessi vestito da donna, fidati!”