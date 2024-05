“Abbonamento alla metropolitana di Catania a 2 euro”, occhio alla truffa: falsa promozione online

La società FCE, che gestisce il servizio, invita gli utenti a prestare attenzione contro l'ennesimo tentativo di truffa.

Falsa promozione per l’acquisto di un abbonamento alla metropolitana di Catania al prezzo di appena 2 euro: lo comunica l’FCE (Ferrovia Circumetnea Catania), che gestisce il servizio e chiede ai clienti di prestare attenzione.

Poco tempo fa, un tentativo di truffa simile ha visto protagonista l’abbonamento Catania Tu Go. Prima dell’annuncio effettivo del rinnovo dell’iniziativa dell’abbonamento integrato metro-bus (più parcheggi scambiatori di Nesima e Due Obelischi) a soli 20 euro annui, infatti, ignoti individui avevano cercato di ottenere i dati sensibili degli utenti offrendo un falso rinnovo degli abbonamenti.

Falsa promozione per la metropolitana di Catania, occhio alla truffa

Nel messaggio dell’FCE si legge: “Si comunica che la sedicente promozione pubblicata su Facebook tramite un falso profilo ‘Metropolitana di Catania’ e che promette un abbonamento annuale al prezzo di € 2, è falsa”.

Come evitare problemi

La società aggiunge che, per evitare truffe e spiacevoli eventi: “Si invita l’utenza a consultare sempre le fonti ufficiali come il sito internet www.circumetnea.it o la pagina Facebook dell’azienda per verificare eventuali offerte o promozioni, prestando attenzione a non cliccare mai su link di dubbia provenienza e a utilizzare solo i canali di vendita ufficiali dell’azienda per acquistare i titoli di viaggio di Ferrovia Circumetnea e della Metropolitana di Catania“.

Immagine da pagina Facebook – FCE