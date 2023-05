Travolto dall’auto guidata da neopatentato sotto effetto dell’alcol, 13enne trasferito a Palermo

Il giovane conducente dell'auto è stato denunciato, mentre il 13enne investito continua a lottare in ospedale. Disposto il trasferimento all'ospedale dei Bambini.

Rimangono gravi, purtroppo, le condizioni del 13enne investito in via Setti Carraro a Favara, vicino alla villetta della Pace. Per il ragazzino, nelle scorse ore, i medici hanno chiesto il trasferimento a Palermo.

Al momento sarebbe in prognosi riservata.

Favara, 13enne investito da auto in corsa: l’incidente

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’incidente che ha interessato il 13enne nella notte tra sabato e domenica scorsi. Secondo una prima ricostruzione, a travolgere il minorenne sarebbe stata un’auto Fiat Punto in corsa guidata da un 18enne di Favara, neopatentato.

Sul caso indaga la Procura della Repubblica di Agrigento, che ha denunciato il conducente 18enne della Fiat per le ipotesi di reato di lesioni personali, fuga in seguito a lesioni personali stradali e guida sotto l’influenza dell’alcol. Il giovane sarebbe risultato positivo all’alcol test, avendo un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l al momento del sinistro.

Il trasferimento in ospedale a Palermo

Sul luogo dell’incidente è intervenuto, accanto alle forze dell’ordine, il personale del 118. Il 13enne, soccorso dai sanitari, è stato trasferito in un primo momento all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Lì ha subìto diversi interventi chirurgici nel giro di pochi giorni.

Nelle scorse ore, vista la gravità della situazione, è stato disposto il trasferimento del ragazzino all’ospedale dei Bambini di Palermo.

